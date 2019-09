Stiri pe aceeasi tema

- Cineastul american Quentin Tarantino si sotia lui, Daniella, asteapta primul copil, informeaza People, potrivit news.roCei doi au transmis ca sunt „foarte incantati sa anunte ca asteapta un copil”. In varsta de 56 de ani, Tarantino s-a casatorit cu Daniella, in varsta de 35 de ani,…

- Revive Cryotherapy, o companie cu sediul in Dubai, foloseste in premiera mondiala crioterapia in tratamentele si recuperarea fizica a cailor de curse, informeaza Reuters. In caldura mistuitoare a verilor din Dubai, unii dintre cei mai buni cai de curse din lume intra in cabine speciale, in care sunt…

- Varsta este doar un numar! Poate suna a cliseu, dar pare a fi real. Cel putin daca ne luam dupa povestile de dragoste de la Hollywood. Intre multe cupluri de vedete ca Jay Z si Beyonce, Michael Douglas si Catherine Zeta Jones sau sotii Clooney este o diferenta de varsta considerabila.

- Adolescentul american Kyle Giersdorf a castigat, duminica, 3 milioane de dolari dupa ce a obtinut locul intai la competitia mondiala a jocului video online Fortnite organizata in New York, relateaza luni Reuters.

- Hyundai Motor Group anunta ca a dezvoltat in premiera in lume tehnologia CVVD (Continuously Variable Valve Duration) și o va aplica pe automobilele produse de marcile KIA și Hyundai. Inovația a fost dezvaluita alaturi de primul propulsor pe care va fi disponibila: motorul SmartStream G1.6 T-GDi.

- Odata cu lansarea noului Volvo XC90 Armoured de catre divizia Volvo Cars Special Vehicles, compania suedeza face un pas mai departe ca producator de mașini blindate. Astfel de SUV-uri sunt construite și dezvoltate pentru a oferi pasagerilor cu nevoi suplimentare de protecție ceea de ce au nevoie pentru…

- Iți vine sa crezi? Par diferiti, atat ca infatisare, cat si ca atitudine, dar ceea ce ii leaga pe unii dintre cei mai cunoscuti artiști de la Hollywood este varsta. Este surprinzator cand un actor care a aparut in viața publica ca o persoana mai in varsta (Larry David) are aceeași varsta ca o persoana…

- Mai multe vedete de la Hollywood il sprijina pe Octavian Ursu, un politician german de origine romana care candideaza la primaria orasului Gorlitz si care il va infrunta, duminica, in al doilea tur al alegerilor locale, pe candidatul partidului Alternativa pentru Germania (AfD), informeaza Reuters.…