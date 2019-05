Pentagonul vrea să trimită 10.000 de militari suplimentari în Orientul Mijlociu Oficialii citati au declarat ca nu a fost luata inca o decizie si nu este clar daca Presedintia SUA va aproba acest lucru. Trupele mobilizate in Orientul Mijlociu ar urma sa aiba caracter defensiv, au precizat oficialii americani, sub protectia anonimatului.



Secretarul de Stat Mike Pompeo a declarat joi ca presedintele Donald Trump evalueaza "zilnic" capacitatile militare din Orientul Mijlociu. "Evaluam riscurile, asigurandu-ne ca avem fortele adecvate", a declarat Mike Pompeo la postul Fox News, citat de Mediafax.



Relatiile Statelor Unite cu Iranul sunt tensionate din cauza… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

