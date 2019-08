Pensii majorate de la 1 septembrie. Marius Budăi: Toți pensionarii trebuie să știe ”Toți pensionarii trebuie sa știe ca toate cele cinci milioane de pensii sunt recalculate in conformitate cu noua valoare a punctului de pensie. O majorare de la 1.100 la 1.265 de lei, inclusiv indemnizația sociala de la 640 de lei la 704 lei. Suntem cu toate fluturașele tiparite. Suntem in postura in care am efectuat plați catre Poșta Romana asta pentru ca dupa data de 1 septembrie sa ajunga banii la pensionari. Cu siguranța ca și celor care incaseaza banii pe card le va ajunge pensia modificata. Noi facem plațile catre banci intre 10-12 ale lunii”, a precizat Marius Budai, ministrul Muncii,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

