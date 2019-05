Stiri pe aceeasi tema

- Contestatarii fostului lider al PSD au revenit in prim-plan. Paul Stanescu a fost numit presedinte executiv interimar la PSD, iar Gabriela Firea reprimeste functiile de lider al organizatiei locale Bucuresti si vicepresedinte al PSD. In acest moment, Paul Stanescu este al doilea om din partid, dupa…

- Presedintele interimar al PSD, Viorica Dancila, a anuntat marti, dupa sedinta Comitetului Executiv (CEx), ca s-a votat ca Titus Corlatean sa fie propus vicepremier, Ministerul Justitiei sa fie preluat de catre Ana Birchall, Ministerul Fondurilor Europene de catre Roxana Manzatu iar Ministerul Romanilor…

- Ședința conducerii PSD in care liderii au pus pe masa propuneri privind strategia partidului dupa eșecul de la europarlamentare și dupa incarcerarea lui Liviu Dragnea s-a incheiat. Social-democrații strang randurile in jurul premierului Viorica Dancila care ii are alaturi pe miniștrii dar și lideri…

- Liderii PSD se reunesc in cadrul Biroului Permanent Național și al Comitetului Executiv, acolo unde vor lua primele decizii dupa eșecul major din alegeri și condamnarea lui Liviu Dragnea.Citește și: SURSE - Intalnire Dancila - Tariceanu: noile aranjamente pregatite in coaliție Surse…

- Urmeaza saptamâna cuțitelor lungi în PSD. Social-democrații sunt în stare de șoc fiindca nu se așteptau sa înregistreze un rezultat atât de slab la alegerile europarlamentare. De altfel, primul care a cerut public demisia lui Liviu Dragnea este Marian Oprișan. Surse social-democrate…

- Secretarul general al PSD, Codrin Ștefanescu, a declarat luni, pentru HotNews.ro, ca doctorii i-au recomandat președintelui PSD operația însa acesta a refuzat. Potrivit secretarului general al PSD, Dragnea a fost diagnosticat de medici cu dubla hernie de disc și i s-a recomandat operația. Reamintim…