Violeta Stoica Doi caini polițiști sau caini-lupi – așa cum sunt cunoscuți la noi, in Romania, cainii din rasa ciobanesc german – au ieșit in misiune in parcurile din municipiul Ploiești, in patrule reale, mixte, alaturi de colegii lor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova. O idee interesanta a fost pusa in practica de catre polițiștii prahoveni specializați in prevenire și ordine publica, pentru a le capta mai repede atenția ploieștenilor. Joi, 19 mai, in zona parcurilor Mihai Viteazul și Nichita Stanescu, din municipiul Ploiești, cainii polițiști au fost atracția principala…