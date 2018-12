Patru persoane au ajuns in stare grava la spital dupa ce au fost implicate intr-un accident rutier produs pe DE 583

Stiri pe aceeasi tema

- Patru persoane au ajuns in stare grava la spital duminica, dupa ce au fost implicate intr-un accident rutier produs pe DE 583, conform Agerpres. Ioana Bustiuc, purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Iasi, a declarat ca, pe fondul vitezei excesive, un autoturism care se…

- Pe fondul vitezii excesive, soferul unui autoturism Skoda, care circula dinspre Iasi spre Roman, a intrat pe contrasens unde a lovit un autoturism Logan. Trei persoane aflate in Skoda au fost grav ranite. Soferul din Logan, in varsta de 27 de ani, a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind…

- Sapte persoane, printre care si un copil de sase ani, au ajuns la spital, sambata dupa-amiaza, in urma unui accident rutier petrecut in judetul Neamt si in care au fost implicate patru autoturisme, relateaza news.ro.citește și: Basescu le da o lovitura de proporții! Liderii Opoziției sunt…

- Accidentul produs duminica dimineata pe DN 10, in apropierea localitatii Bradet, judetul Covasna, s-a produs intre o duba a Jandarmeriei si o alta autoutilitara, soferul jandarm fiind in stare grava, trasmite corespondentul MEDIAFAX.

- Trei persoane, intre care un copil, au fost ranite intr un accident produs pe strada Aurel Vlaicu din Suceava, in urma impactului dintre un autoturism si un utilaj de deszapezire, scrie Observator TV. Soferul utilajului nu a acordat prioritate unui autoturism in interesectie.Potrivit ISU Suceava cele…

- Doua persoane au fost ranite, vineri, in judetul Ialomita, dupa ce masina in care se aflau a parasit partea carosabila si s-a rasturnat. Pasagerul a fost incarcerat, fiind scos de catre echipajele de pompieri, iar soferul, mai grav ranit, a fost preluat de un elicopter SMURD si transportat la Bucuresti.

- UPDATE – ora 14:50 Circulația s-a desfașurat cu dificultate, cu o ora in urma, pe DN28 (E583) Iasi – Targu Frumos, in zona localitatii Podu Iloaiei, in urma unui accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme. 4 persoane au fost ranite. Șoferul uneia dintre mașini a patruns pe contrasens…

- Accident rutier in nordul Germaniei! Zece romani in stare grava. Un microbuzul s-a rasturnat intr-un sant de doi metri 10 muncitori romani au fost raniti intr-un accident, pe o sosea din nordul Germaniei. Trei dintre raniti sunt in stare grava, potrivit presei locale. Microbuzul cu care romanii mergeau…