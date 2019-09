Ziarul Unirea Patru gari din Alba, modernizate cu fonduri europene. Contract in valoare de peste 2.600.000 de lei pentru studiile de fezabilitate Gara Aiud, modernizata cu fonduri europene. Contract in valoare de peste 2.600.000 de lei pentru studiile de fezabilitate a stațiilor Miercurea Ciuc, Fagaraș, Sebeș Alba, Gheorghieni, Reghin, AIUD, Teiuș, Razboieni Inca un pas pentru modernizarea Garii Aiud cu fonduri europene! S-a finalizat procedura de licitație publica și s-a incheiat contractul,... Patru gari din Alba, modernizate cu fonduri europene. Contract in valoare de peste 2.600.000 de lei…