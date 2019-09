Stiri pe aceeasi tema

- Patricia Maria Tig, locul 140 WTA si cap de serie numarul 5, a invins-o, sambata, cu scorul de 6-4, 6-2, pe Samantha Murray din Marea Britanie, locul 296 WTA, in primul tur al calificarilor turneului de categorie WTA International de la Seul.

- Ana Bogdan, locul 142 WTA si cap de serie numarul 6, si Jaqueline Cristian, locul 210 WTA si cap de serie numarul 10, au acces, sambata, in turul al doilea al turneului de categorie WTA International de la Seul, anunța news.ro.Bogdan a invins-o, cu scorul de 6-1, 6-0, pe sud-coreeana Dabin…

- Patricia Maria Tig, locul 140 WTA, venita din calificari, a fost invinsa, miercuri, cu scorul de 6-2, 5-7, 7-5, de germana Laura Siegemund, locul 84 WTA si cap de serie numarul 8, in optimile de finala ale turneului de categorie Premier 5 de la Hiroshima potrivit news. roPartida a durat doua…

- Jucatoarea romana de tenis Patricia Maria Tig s-a calificat, luni, pe tabloul principal al turneului WTA de la Hiroshima (Japonia), dotat cu premii totale de 250.000 de dotat, dupa ce a invins-o pe nipona Kyoka Okamura cu 6-1, 6-1, in ultima runda a fazei preliminare. Tig (25 ani, 140 WTA) a obtinut…

- ​​Jaqueline Cristian (206 WTA), s-a calificat, duminica, pe tabloul principal al turneului de la Nanchang, dupa ce a învins-o pe Ziyue Sun (384 WTA), scor 6-3, 6-3, în ultimul tur al calificarilor. Meciul a durat o ora și noua minute.În primul tur al turneului, Jaqueline Cristian…

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan a acces pe tabloul principal de simplu al turneului US Open, ultimul de Mare Slem al anului, dupa ce a reusit sa o invinga in ultimul tur al calificarilor, cu 6-1, 6-3, pe bulgaroaica Isabella Sinikova, in mai putin de o ora de joc, vineri la Flushing Meadows. Bogdan…

- Patricia Maria Țig (264 WTA) și-a încheiat parcursul la turneul WTA International de la Jurmala în sferturi, fiind învinsa de rusoaica Anastasia Potapova (64 WTA), cap de serie numarul 6, scor 6-4, 0-6, 6-4.

- Patricia Maria Tig s-a calificat pe tabloul principal al turneului de categorie WTA International BRD Bucharest Open, dupa ce a invins-o, cu scorul de 6-3, 6-2, pe bulgaroaica Isabella Sinikova, locul 232 WTA.