Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finanțelor Publice modifica Programul de stimulare a cumpararii de autoturisme noi, la care nu s-au prea înghesuit cetațenii, mai ales ca anul trecut au fost doar 18 garanții în valoare totala de 340.000 lei, potrivit instituției. Anul acesta s-a modificat legislația, așa ca s-a…

- Marea intrebare care trebuie pusa, de dimineața pana seara, politicienilor, inaintea alegerilor europene din 26 mai este simpla: ce-ați facut voi cu beneficiile pe care Uniunea Europeana ni le-a pus la dispoziție, banii europeni? Și mai pe romanește: nu mai bateți campii, domnilor, aratați concret cum…

- Marea întrebare care trebuie pusa, de dimineața pâna seara, politicienilor, înaintea alegerilor europene din 26 mai este simpla: ce-ați facut voi cu beneficiile pe care Uniunea Europeana ni le-a pus la dispoziție, banii europeni? Și mai pe românește: nu mai bateți câmpii,…

- Dupa ce, saptamana trecuta, 9 primari ai unor comune din judetul Galati au primit cartile funciare ale localitatilor lor, in cadru festiv, la Consiliul Judetean Galati, iata ca Oficiul Cadastrului anunta ca a initiat proceduri de licitatie pentru achizitionarea serviciilor de inregistrare sistemica…

- Inca trei comune din Argeș urmeaza sa fie cadastrate gratuit. Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliara (ANCPI) a inițiat doua proceduri de licitație pentru achiziționarea serviciilor de inregistrare sistematica in Sistemul integrat de cadastru și carte funciara a imobilelor din 149 de…

- Ambulatoriul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Cluj-Napoca va fi dotat cu 195 de echipamente si aparaturi medicale ultraperformante, in valoare de peste 13 milioane de lei, ca urmare a castigarii de catre Consiliul Judetean (CJ) Cluj a unui proiect cu finantare europeana, potrvit Agerpres. ,,Consiliul…

- Marti, ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale a incasat in contul deschis in BNR suma de 175,8 milioane euro, reprezentand rambursarea din Fondul European de Garantare Agricola, sumelor utilizate de la bugetul de stat de catre APIA in perioada 1 ianuarie 2019 – 31.01.2019 pentru acordarea schemelor…

- Oficialii de la Ministerul Mediului au anuntat ca anul acesta romanii isi vor putea inlocui si televizoarele sau calculatoarele vechi, scrie capital.ro. Desi este blocat inca, ministrul se gandeste sa dubleze bugetul pentru acest program. Asta ar insemna ca anul acesta ar putea fi disponibile 120…