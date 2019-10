Patologia oculară în sezonul rece Tratamentul cu gemoderivate rezolva majoritatea afecțiunilor oculare survenite in sezonul rece In sezonul de toamna, odata cu apariția racelilor și virozelor respiratorii, nici ochiul nu este privat de aceasta patologie, de departe predominand racelile oculare sau conjunctivitele. Mecanismul de aparare locala sau bariera mucoasa conjunctivala reprezinta cea mai importanta bariera naturala locala de aparare impotriva […] Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

