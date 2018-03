Stiri pe aceeasi tema

- Remus Borza a vorbit, joi, in emisiunea ”Borza Analytica”, despre interviul difuzat cu Sebastian Ghița. Deputatul independent s-a referit la greșeala fundamentala a Laurei Codruța Kovesi și momentul rupturii de Sebastian Ghița.

- Masura fara precedent ”Șoc și groaza pe piața bancara. BNR a luat o masura fara precedent! Ieri a dat sec și selectiv un comunicat unor baieți mai apropiați din presa și care reprezinta, din punct de vedere jurnalistic, știrea zilei: BNR a avizat negativ solicitarea OTP Bank de preluare a…

- Dupa ce, marti seara, Liviu Dragnea si Victor Ponta au decis sa dea cartile pe fata si sa se razboiasca, miercuri a fost ziua celorlalti doi lideri implicati, in acea vreme, in constructia USL: Crin Antonescu si Daniel Constantin. Crin Antonescu: Sub nicio forma nimeni nu s-a amestecat in numiri Crin…

- Fostul premier Victor Ponta nu a fost de acord cu numirea lui Liviu Dragnea in functia de ministru de Interne in primul Cabinet pe care l-a condus in calitate de premier, a declarat, miercuri, deputatul independent Daniel Constantin, potrivit Agerpres.

- Daniel Constantin, unul dintre politicienii importanti in perioada in care Victor Ponta era pilonul PSD, a oferit detalii din culisele negocierilor care l-au avut in prim plan pe actualul lider al social-democratilor, Liviu Dragnea.

- Dupa luni de zile in care si-a criticat fostii colegi de partid asa cum nimeni altcineva nu a mai reusit, Victor Ponta incepe sa le promita romanilor si solutii pentru problemele cu care acestia se confrunta. Deputatul spune ca part...

- Remus Borza este de parere ca Ludovic Orban ar putea sa iși consolideze poziția de lider al partidului dupa decizia definitiva de achitare primita de la Inalta Curte de Casație și Justiție. In PNL, spune Remus Borza, ar trebui totuși sa existe un nivel mai ridicat al libertații de opinie in cadrul…

- Intrebat in cadrul emisiunii "Borza Analytica" daca Liviu Dragnea va intra in cursa pentru alegerile prezidențiale din anul 2019, Remus Borza a oferit urmatorul raspuns: "Sunt doi prezidențiabili cu șansa la PSD astazi: Liviu Dragnea și Gabriela Firea. Cu șanse mai este și Calin Popescu-Tariceanu,…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat in aceasta saptamana, ca for decizional, Legea privind exonerarea personalului platit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentand venituri de natura salariala, de care vor beneficia si salariatii Statiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricola Turda. Read More...

- Deputatul independent Remus Borza nu exclude nimic in ceea ce o privește pe Viorica Dancila, premierul Romaniei. "Viorica Dancila, cel puțin in aparența, nu e omul unei astfel de surprize (n.r. referindu-se la un nou centru de putere), dar nu se știe niciodata. Se mai poate umfla tarața. Poate sa…

- Remus Borza a vorbit despre Congresul PSD. Deputatul independent e de parere ca sambata, delegații social-democrați vor veni și vor aduce ”indelungi ovații, osanale, stapanului absolut Liviu Dragnea”. ”Congresul nu face altceva decat sa formalizeze o situație de fapt, anume puterea absoluta…

- Judecatorul Adina Lupea de la Curtea de Apel Cluj considera, ca, în urma aparitiei în presa, în mod repetat, a unor stenograme si interceptari din dosarele penale ale DNA, are de suferit prezumtia de nevinovatie în special în ochii cetateanului obisnuit. Într-un…

- Borza: „Cand ii baga Dragnea in ședința, le piere curajul" „Ca sa fiu sincer, eu aș paria pe Dragnea. E uns cu toate alifiile, e un politician redutabil, a cazut numai in picioare. Controleaza cu o mana de fier PSD-ul, Guvernul, toate instituțiile importante ale statului, consilii județene,…

- In contextul prezentarii de catre Laura Codruta Kovesi a raportului de activitate al DNA pe anul 2017, Remus Borza i-a dat dreptate procurorul șef in ceea ce privește corupția. „Ii dau dreptate procurorului șef al DNA. Exista corupție, mai ales cand e vorba de instituțiile publice, de banul…

- Deputatul independent Remus Borza a vorbit despre un ”act de tradare și vanzare de țara”, solicitandu-i ministrului Economiei, nemțeanul Dan Andrușca, sa ia masuri și sa faca tot posibilul pentru apara interesele statului roman. In interviul de la “Borza Analytica”, pe care il citeaza DC News, Remus…

- Astazi are loc o noua infatisare in dosarul „Turceni-Rovinari”, aflat pe rol la instanta suprema, in care Victor Ponta este acuzat de fals in inscrisuri si complicitate la evaziune fiscala, iar Dan Sova la abuz in serviciu si fals in inscrisuri.

- Intr-un interviu la Borza Analytica, Remus Borza a spus ca a venit momentul sa ne asumam, ca proiect de țara, reforma administrației publice locale. Deputatul a explicat ca aceasta este cea mai mare gaura neagra a Romaniei. "Ar trebui sa ne asumam, ca proiect de țara, reforma administrației…

- Pro Romania a devenit oficial partid politic, dupa luni de zile in care formațiunea politica din care face parte fostul ministru Daniel Constantin și fostul prim-ministru Victor Ponta a incercat sa se inregistreze oficial. In zona Turzii, reprezentantul Pro Romania este fostul deputat Mircea Irimie.…

- Remus Borza, deputat independent, a declarat in plenul Parlamentului ca indemnizatia de 9.000 de lei pe care parlamentarii o primesc este "decenta". El mai spune ca alesii nu pot veni "desculti" la serviciu si ca "un demnitar prost platit este vulnerabil la prostie si la coruptie".…

- Deputatul independent Remus Borza, in studioul DCNews, la emisiunea ”Borza Analytica”, a vorbit despre revocarea Laurei Codruța Kovesi și a spus ce se va intampla daca aceasta va pleca de la conducerea DNA.

- Deputatul independent Remus Borza, in studioul DCNews, la emisiunea ”Borza Analytica”, a vorbit despre acest subiect și a atras un semnal de alarma. "Acum este mare caz..., mare știre..., breaking news... ca “nesimțiți aștia de parlamentari, parveniții aștia... și-au tras 800 de lei la salariu”.…

- Cu privire la Legea Salarizarii, Remus Borza a spus ca "fundamentele care au stat la baza acestei legi sunt cat se poate de corecte". In acest context, a mutat discuția la o problema de comunicare din partea PSD-ului. "Acum, vedeți unde a greșit PSD-ul? Sigur, PSD-ul greșește in fiecare zi și ii…

- Doar 22% au spus ca au avut o reactie „oarecum pozitiva”, in timp ce 29% au reactionat negativ. Deputatul independent Remus Borza, joi, in studioul DCNews, la emisiunea ”Borza Analytica”, a comentat acest subiect. "CNN a facut un sondaj din care a reieșit ca 48% dintre americani au o parere…

- Remus Borza e de parere ca primarul general al capitalei are mai multe atuuri in fața lui Dragnea. Astfel, Firea ar avea șanse mai mari sa candideze impotriva lui Iohannis, la alegerile prezidențiale din 2019. „In cel mai rau caz, PSD-ul e staționar. Exista sondaje care arata chiar un plus…

- Legat de noua componenta a guvernului, condus acum de Viorica Dancila, deputatul Remus Borza a remarcat ca sunt "16 new-entry": "Sigur, o prima caracteristica: este un guvern super-gonflat! 28 de titulari, pentru prima data in istoria Romaniei. Patru vicepremieri mi se pare mult. Intotdeauna,…

- Intrebata daca are ceva de reproșat președintelui PSD, Liviu Dragnea, care ar fi luat decizia schimbarii sale, Ecaterina Andronescu a raspuns: "M-aș fi așteptat sa o explice". In plus, Ecaterina Andronescu nu a fost susținuta, din punct de vedere politic, pentru a ocupa funcția de ministru…

- In cea mai recenta emisiune, Remus Borza a facut unele precizari legate de asa numita "amnistie fiscala" de anul acesta: "Presedintele tocmai ce a publicat o Lege, legea 29/2018, prin care s-a dat o amnistie, asta vad ca nu comenteaza nimeni. Cui da amnistie: mafiei imobiliare. Tot scandalul…

- Ioana Bran s-a nascut la 31 octombrie 1986, la Satu Mare. Este absolventa a Facultatii de Stiinte Economice din cadrul Universitatii "Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca. Detine un master in "Audit si expertiza contabila" la Universitatea de Vest "Vasile Goldis" Arad (2010). Si-a inceput activitatea…

- Peste 2.500 de persoane au ignorat, miercuri dimineata, temperaturile scazute si au venit in Piata Unirii din Iasi pentru a aniversarea a 159 de ani de la Unirii Moldovei cu Tara Romaneasca, manifestari la care iau parte si Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei romane, si principele Radu.…

- Remus Borza a debutat cu ”Borza Analytica”, emisiune ce va avea loc in fiecare joi, la DCNews. Deputatul independent va analiza scena politica, economica și sociala.Parlamentarul a facut dezvaluiri despre activitatea sa de presa, precizand ca nu se afla la prima experiența. Remus Borza…

- Instituția-cheie a democrației, cea mai slaba incredere ”A fost, la inceputul anului, un sondaj IRES vizavi de ceea ce cred romanii cu privire la direcția in care se indreapta Romania. Trei din patru romani considera ca intr-o direcție proasta. Asta știam, nu e o noutate, dar daca ne uitam…

- Vorbim despre Liviu Dragnea care a dovedit ca are o "rezistența extraordinara de atlet de cursa lunga". "Scandalul (n.r. - cu polițistul pedofil) a fost folosit ca un pretext. Pana la urma, era o lupta surda, tacuta, dar și cu accente destul de vizibile intre cele doua tabere - Dragnea și…

- Emisiunea se numește ”Borza Analytica”. Deputatul independent Remus Borza, cunoscut drept salvatorul Hidroelectrica, va analiza evoluțiile politice, economice, sociale din Romania, impreuna cu jurnaliștii DCNews, Val Vilcu și Bogdan Chirieac. Emisiunea va putea fi urmarita pe site-ul DCNews…