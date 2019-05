"Vreau sa fie clar ca Partidul Laburist se opune ideii de a adopta legea privind acordul de retragere fara un acord convenit si ca laburistii vor vota impotriva", a declarat Starmer in parlament.



Dupa ce parlamentul britanic a respins de trei ori acordul de Brexit convenit cu UE de guvernul premierului Theresa May, acesta a anuntat ca va remite legislativului la inceputul lui iunie proiectul legii privind aplicarea acordului de iesire.



"Este imperios necesar" ca acest proiect de lege sa fie prezentat "in saptamana care incepe la 3 iunie" pentru ca Marea Britanie sa poata pleca…