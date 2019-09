Cercetatorii au descoperit ca particulele de carbon negru respirate de femeia insarcinata ar putea ajunge la fat. Particule de poluare a aerului au fost gasite in placenta unor femei insarcinate, ceea ce indica faptul ca nou-nascuții sunt expuși direct la carbonul negru produs de trafic și de arderea combustibilului. Este primul studiu care arata ca... Read More Post-ul Particule de poluare au fost gasite in placenta gravidelor – studiu apare prima data in TaBu .