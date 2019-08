Stiri pe aceeasi tema

- Reușita ripensista in „tricolor” pentru un tanar jucator, care a fost convocat la reprezentativa U18 a Romaniei. In partida amicala disputata ieri, 15 august, impotriva selecționatei similare a Albaniei, fotbalistul Ripensiei, Ionuț Vasluian, și-a trecut numele pe lista marcatorilor. „Tricolorii” și-au…

- Ministerul de Externe atenționeaza romanii care se afla, tranziteaza sau vor sa calatoreasca in Italia ca au fost instituite, in mai multe zone, incepand de duminica, coduri de vant puternic și temperaturi in scadere, potrivit unui comunicat de presa al instituției. „Ministerul Afacerilor Externe informeaza…

- Ripensia UVT a intrat in urma cu trei zile intr-un stagiu centralizat pe plan local. In acest moment tehnicianul Alexandru Pelici are 26 de nume in lot dupa ce ros-galbenii au primit mai multi tineri in teste. La capitolul noutati se afla insa si un senior, e vorba de mijlocasul timisorean Caius Lungu,…

- Turneul Zonei A a Cupei Europene de vara de la Blagoevgrad, s-a incheiat ieri, odata cu disputarea ultimului meci, cel dintre Polonia și Romania, pentru locurile 5 și 6. Celelalte intalniri s-au incheiat dupa ceva mai inainte, cea mai important fiind finala dintre Serbia și Italia, caștigat cu 3-0 de…

- ASU Politehnica a confirmat azi sosirea lui Adrian Ungureanu de la Ripensia. Mijlocasul in varsta de 29 de ani a mai evoluat la gruparea suporterilor sub forma de imprumut de la ros-galbeni in returul editiei 2016-17. De aceasta data el a semnat o intelegere valabila pe doua sezoane cu alb-violetii…

- Atacantul Denis Golda va imbraca din nou tricoul Ripensiei. Varful de 21 de ani a mai jucat pentru formatia banateana in sezonul 2017-2018 al Ligii a II-a, atunci, insa, venind doar sub forma de imprumut de la concitadina ACS Poli. In vara anului trecut, el a revenit la clubul de care apartinea. Iar…

- Ministerul de Externe, condus de Teodor Melescanu, sustine, in raportul privind votul din diaspora trimis premierului, ca printre factorii care au dus la cozile formate la votul din 26 mai se numara suprapunerea referendumului cu alegerile europarlamentare, dar si “actiuni coordonate de aducere la vot…

- Femeia din Dej plecata de la locul de munca din Italia din data de 20 mai a revenit la reședința sa din Italia și și-a contactat și rudele din Romania. Codruta Veres lucreaza la Roma, undeva in zona Santa Maria Maggiore, unde are grija de o femeie in varsta. Se pare ca dejeanca a plecat la cumparaturi…