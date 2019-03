Parlamentul britanic a respins un al doilea referendum privind Brexitul

Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul britanic a respins joi cu o larga majoritate amendamentul prin care se solicita ca in motiunea propusa de guvern pentru amanarea Brexitului sa se prevada si organizarea unui al doilea referendum pe tema iesirii din UE, transmit agentiile Reuters si EFE. O majoritate de 334…

- Parlamentarii britanici au respins masiv un amendament H, care cerea amânarea Brexitului pentru organizarea unui al doilea referendum, cu 334 de voturi la 85. Amendamentul fusese depus de Sarah Wollaston de la Grupul Independent. Deputații voteaza în continuare. Parlamentul…

- Liderul laburist Jeremy Corbyn a anuntat ca partidul sau va sustine un al doilea referendum privind iesirea Marii Britanii din UE daca Partidul Laburist nu va obtine ratificarea propriei versiuni a acordului privind Brexitul in aceasta saptamana.

- "Nu va merge la Davos. Se va concentra asupra problemelor de aici", a declarat oficialul britanic pentru jurnalisti, in timp ce premierul May este angajat in discutii pentru a incerca sa scoata din impas dosarul privind Brexitul.Alti oficiali ai guvernului de la Londra vor reprezenta Marea…

- Parlamentul britanic a respins marti, cu doar 73 de zile inaintea Brexitului, singurul plan in vederea unei iesiri ordonate din Uniunea Europeana (UE), transmite BBC News. Acordul a fost respins cu 432 la 202 voturi. Parlamentul britanic va organiza o motiune de cenzura a Guvernului, relateaza The Associated…

- Camera Comunelor se va pronunta marti pe tema Acordului Brexit, insa exista semnale clare ca acordul negociat de guvernul Theresa May va fi respins de parlamentari, punand sub semnul intrebarii modul in care Marea Britanie va iesi din UE, ori chiar daca va mai parasi Blocul comunitar.

- Stephen Barclay, ministrul britanic pentru Brexit, a declarat joi intr-un interviu pentru publicația germana Die Welt ca organizarea unui nou referendum pe tema Brexit ar exacerba diviziunea Marii Britanii, scrie Mediafax.Declarațiile facute de ministrul britanic pentru Brexit sunt in conformitate…

- Un al doilea referendum pe tema Brexitului nu va face decat sa sporeasca incertitudinea in Regatul Unit, a apreciat luni ministrul britanic insarcinat cu Intreprinderile Greg Clark, care spera ca Parlamentul sa...