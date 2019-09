Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții Spitalului Elias au declarat ca in cazul lui Mario Iorgulescu se impune continuarea tratamentului la Terapie Intensiva. Potrivit unui comunicat al unitatii medicale, citat de Agerpres, contuzia pulmonara are o evolutie lent favorabila, cu ameliorarea parametrilor respiratori si scaderea…

- Mario Iorgulescu, fiul lui Gino Iorgulescu, președintele Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), este in continuare in stare critica, la sectia de Terapie Intensiva a Spitalui Elias din București, unde este ținut sub observație de medici.

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu susține ca Gino Iorgulescu va angaja o ”turma de avocați”, care vor avea misiunea sa-l salveze pe Mario Iorgulescu de pușcarie, asta deși a ucis un om, dupa ce s-a urcat la volan drogat și baut. Citește și: Radu Tudor, tablou de COȘMAR, dupa masurile luate…

- Mario Iorgulescu, fiul presedintelui Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) Gino Iorgulescu, a consumat droguri si alcool duminica inainte de accidentul pe care l-a provocat la iesirea din Bucuresti, in urma caruia un tanar si-a pierdut viata. Cel putin asa reiese din rezultatele preliminare ale testelor…

- Mario Iorgulescu, fiul presedintelui Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) Gino Iorgulescu, avea o concentratie 1,96 g/l alcool pur in sange la prima analiza si de 1,76 g/l alcool la cea de-a doua prelevare. De asemenea, tanarul consumase cocaina, anunta parchetul. „Pe rolul Parchetului de pe…

- Starea lui Mario Iorgulescu este in continuare grava, tanarul fiind internat in tot la Terapie Intensiva, a precizat, pentru MEDIAFAX, purtatorul de cuvant al Spitalului Elias din Capitala.Purtatorul de cuvant al Spitalului Elias, Silvius Negoita, a precizat, joi, pentru MEDIAFAX, ca starea…

- Mario Iorgulescu, fiul lui Gino Iorgulescu, președintele LPF, a fost depistat pozitiv la cocaina, anunța surse pentru Antena3. De asemenea, conform probelor recoltate dupa accident, Mario Iorgulescu avea 1,96 g/l de alcool pur in sange.Vezi și: SURSE - Paul Stanescu alearga spre șefia PSD…

- Fiul lui Gino Iorgulescu, președintele Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) din Romania, a fost implicat intr-un grav accident, noaptea trecuta, pe Șoseaua Chitila. Mario și se afla internat in stare grava in spital, in timp ce un alt tanar de 25 de ani a murit. Vali Gutu, unchiul victimei, a oferit…