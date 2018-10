Stiri pe aceeasi tema

- Este inca o zi grea pentru parintii baiatului de nici doi ani care a murit dupa o operatie de hernie inghinala la un spital privat din Bucuresti. Dupa ce ieri si-au inmormantat copilul, azi sunt chemati de procurori la audieri.

- Durere fara margini. Stefan, baietelul de un an si zece luni care a murit sambata intr-un spital privat din Capitala a fost condus pe ultimul drum. Parintii au depus mai multe plangeri si spera ca cei vinovati vor raspunde.

- Cauza decesului copilului de 1 an si 8 luni, care a murit in weekend la Sanador, un spital privat din Capitala, este un soc hemoragic survenit in urma unei hemoragii interne, au precizat reprezentantii Institutului National de Medicina Legala (INML), scrie Mediafax.Potrivit reprezentantului…

- Cauza decesului copilului de 1 an si 8 luni, care a murit in weekend la Sanador, un spital privat din Capitala, este un soc hemoragic survenit in urma unei hemoragii interne, au precizat reprezentantii Institutului National de Medicina Legala (INML).Potrivit reprezentantului INML, Salem Abdo, ...

- Autopsia baiețelului de un an si 10 luni care a murit sambata intr-un spital privat din Capitala a fost facuta marți. Si procurorii vor face cercetari pentru ucidere din culpa. Parinții acuza medicii de malpraxis și așteapta rezultatul autopsiei.

- Familia baietelului de un an si 10 luni care a murit in urma unei operatii de hernie inghinala, se confrunta cu clipe greu de imaginat. Bunica copilului cere intelegere din partea apropiatilor, printr-un mesaj sfasietor.

- Ancheta în cazul copilului de nici doi ani mort într-un spital privat din Capitala, dupa o operație considerata banala: hernie inghinala. Parchetul a deschis un dosar pentru moarte suspecta și a cerut autopsia.