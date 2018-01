Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a oprit, joi, convoiul cu care se deplasa in orasul chilian Iquique si a coborit din papamobil pentru a vedea daca este in regula o politista care tocmai cazuse de pe cal. Potrivit imaginilor aparute pe retelele de socializare, calul s-a speriat de galagia din momentul trecerii papamobilului…

- Papa Francisc a coborat din papamobilul care strabatea strazile localitatii chiliene Iquique, in ultima sa vizita in Chile, pentru a se informa despre starea de sanatate a unei politiste din dispozitivul calare, ce asigura paza traseului si care fusese aruncata din sa la trecerea vehiculului sau,…

- Papa Francisc a coborat, joi, din papamobilul care strabatea strazile Iquique, in ultima sa vizita din Chile, pentru a vedea ce se intampla cu politista care a unei politista calare care a fost aruncata din sa la trecerea automobilului sai.

- Papa Francisc a coborât din papamobilul care strabatea strazile localitatii chiliene Iquique, în ultima sa vizita în Chile, pentru a se informa despre starea de sanatate a unei politiste din dispozitivul calare, ce asigura paza traseului si care fusese aruncata din sa la trecerea…

- Papa Francisc a casatorit un cuplu de insotitori de zbori, in avion, in timpul calatoriei de la Santiago de Chile la Iquique, scrie cbsnews.com.Carlos Ciuffardi si Paola Podest planuiau sa se casatoreasca pe 27 februarie 2010, insa un cutremur de mare magnitudine a facut ca biserica pe care…

- Papa Francisc al Bisericii Catolice a oficiat ceremonia de casatorie a doi insoțitori de bord, in timpul zborului spre Chile. Paula Podest Ruiz, 39, și Carlos Ciuffardi Lorriaga, 41, erau deja casatoriți civil, dar l-au rugat pe Pontif, care era printre pasagerii cursei, sa ii casatoreasca intr-o ceremonie…

- Papa Francisc a coborat din papamobilul care strabatea strazile localitatii chiliene Iquique, in ultima sa vizita in Chile, pentru a se informa despre starea de sanatate a unei politiste din di...

- Vizita cu peripetii in Chile pentru Papa Francisc. In timpul calatoriei prin orasul Iquique (I-KI-KE), o politista din dispozitivul de paza a fost aruncata din sa, dupa ce calul s-a speriat. Ingrijorat, Papa a coborat din vehicul si a binecuvantat-o.

- Papa Francisc a oprit, joi, convoiul cu care se deplasa in orasul chilian Iquique si a coborat din papamobil pentru a vedea daca este in regula o politista care tocmai cazuse de pe cal.Potrivit imaginilor aparute pe retelele de socializare, calul s-a speriat de galagia din momentul trecerii…

- Papa Francisc a casatorit un cuplu de insotitori de zbori, in avion, in timpul calatoriei de la Santiago de Chile la Iquique, scrie cbsnews.com, citat de News.ro. Carlos Ciuffardi si Paola Podest planuiau sa se casatoreasca pe 27 februarie 2010, insa un cutremur de mare magnitudine a facut ca biserica…

- Potrivit imaginilor aparute pe retelele de socializare, calul s-a speriat de galagia din momentul trecerii papamobilului si s-a agitat, doborand-o pe politista. Suveranul Pontif, vazand accidentul, a cerut ca papamobilul sa fie oprit si s-a dus sa vada care este starea femeii. Potrivit AFP, Papa a plecat…

- Papa Francisc a oficiat pentru prima data, joi, o ceremonie religioasa la bordul avionului papal care îl transporta între doua orase din Chile, în urma careia o însotitoare de bord si un stewart s-au casatorit, informeaza AFP.

- Papa Francisc a oficiat pentru prima data, joi, o ceremonie religioasa la bordul avionului papal care il transporta intre doua orase din Chile, in urma careia o insotitoare de bord si un stewart s-au casatorit, informeaza AFP. Ceremonia a avut loc la o altitudine de 11.000 de metri, potrivit…

- Papa Francisc a oficiat, pentru prima data, joi, o ceremonie religioasa la bordul avionului papal care îl transporta între doua orașe din Chile, în urma careia o însoțitoare de bord și un stewart s-au casatorit.

- Papa Francisc a condamnat recurgerea la violenta de catre indigeni pentru a-si face auzite revendicarile, miercuri, in timpul unei slujbe cu tonalitati politice, in timpul vizitei sale in Chile, care a fost marcata de o serie de atacuri comise asupra bisericilor, companiilor si politiei, informeaza…

- Papa Francisc a condamnat recurgerea la violenta de catre indigeni pentru a-si face auzite revendicarile, miercuri, in timpul unei slujbe cu tonalitati politice, in timpul vizitei sale in Chile, care a fost marcata de o serie de atacuri comise asupra bisericilor, companiilor si politiei, informeaza…

- Papa Francisc a trecut printr-un moment mai puțin placut, in timpul vizitei din Chile. In timp ce traversa saluta din papamobil mulțimea de credincioși adunata in Santiago de Chile, Suveranul Pontif a fost lovit de un obiect. Nu este clar insa ce anume l-a lovit pe suveran, deși presa speculeaza ca…

- O sapca l-a lovit usor pe papa Francisc si i-a aterizat pe umar, in timp ce parcurgea traseul cu papamobilul spre parcul O'Higgins pentru a oficia slujba la Santiago de Chile, in prima sa vizita...

- O sapca l-a lovit usor pe papa Francisc si i-a aterizat pe umar, in timp ce parcurgea traseul cu papamobilul spre parcul O'Higgins pentru a oficia slujba la Santiago de Chile, in prima sa vizita in aceasta tara latinoamericana, relateaza miercuri EFE. In prima faza, din imaginile video publicate…

- O sapca l-a lovit usor pe papa Francisc si i-a aterizat pe umar, in timp ce parcurgea traseul cu papamobilul spre parcul O'Higgins pentru a oficia slujba la Santiago de Chile, in prima sa vizita in aceasta tara latinoamericana, relateaza miercuri EFE. In prima faza, din imaginile video…

- Papa Francisc, aflat in fruntea unei biserici catolice discreditate de scandaluri de pedofilie in Chile, si-a exprimat "rusinea" resimtita pentru aceste abuzuri, in primul sau discurs pe care l-a sustinut, marti, in fata autoritatilor politice si civile din aceasta tara sud-americana, informeaza…

- Papa Francisc a declarat luni ca omenirea se afla "la limita" in fata riscului de izbucnire a unui razboi nuclear si ca aceasta situatie il ingrozeste, informeaza AFP si Reuters. Suveranul pontif a facut aceasta declaratie la bordul avionului cu care calatoreste spre Chile si Peru,…

- Papa Francisc a spus luni ca se teme de pericolul unui razboi nuclear si ca, in opinia lui, lumea se afla acum „la limita”, scrie Reuters citat de News.ro. El a facut acest comentariu inaintea vizitei in Peru si Chile, ca urmare a alarmei false care a vizat statul Hawai, simbata, si a provocat panica…

- Papa Francisc a declarat luni ca omenirea se afla "la limita" în fata riscului de izbucnire a unui razboi nuclear si ca aceasta situatie îl îngrozeste, informeaza AFP si Reuters. Suveranul pontif a facut aceasta declaratie la bordul avionului cu care calatoreste…

- Papa Francisc spune ca lumea este la un pas de un razboi nuclear și ca se teme intr-adevar de pericolul pe care il reprezinta armele devastatoare, scrie Reuters. Vorbind cu presa in avionul care il ducea din Chile in Peru, Papa a fost intrebat ce parere are despre posibilitatea izbucnirii unui razboi…

- Papa Francisc a dezvaluit luni ca pericolul unui razboi nuclear este iminent, iar lui ii este teama de acest scenariu horror. El a facut acest comentariu inaintea vizitei in Peru si Chile, ca urmare a alarmei false care a vizat statul Hawaii, sambata, si a provocat panica in randul locuitorilor, scrie…

- Papa Francisc a spus luni ca se teme de pericolul unui razboi nuclear si ca, in opinia lui, lumea se afla acum „la limita”, scrie NEWS.RO, citand Reuters.El a facut acest comentariu inaintea vizitei in Peru si Chile, ca urmare a alarmei false care a vizat statul Hawaii, sambata, si a provocat…

- Papa Francisc a declarat luni ca omenirea se afla 'la limita' in fata riscului de izbucnire a unui razboi nuclear si ca aceasta situatie il ingrozeste, informeaza AFP si Reuters. Suveranul pontif a facut aceasta declaratie la bordul avionului cu care calatoreste spre Chile si Peru, la doua…

- Papa Francisc a declarat, inaintea vizitei in Peru si Chile, ca se teme de pericolul iminent al unui razboi nuclear si ca, dupa parerea sa, omenirea se afla in acest moment „la limita”, scrie...

- El a facut acest comentariu inaintea vizitei in Peru si Chile, ca urmare a alarmei false care a vizat statul Hawai, sambata, si a provocat panica in randul locuitorilor. Intrebat daca este ingrijorat privind izbucnirea unui razboi nuclear, Papa Francisc a spus: „Cred ca suntem la limita. Chiar imi…

- Papa Francisc le-a cerut credinciosilor reuniti duminica in Piata Sf. Petru din Vatican sa se roage pentru vizita pe care o realizeaza in perioada 15 - 21 ianuarie in Chile si Peru, relateaza EFE, conform agerpres.ro. "Maine plec in Chile si Peru si va cer sa ma insotiti cu rugaciunile voastre…

- Iși aștepta copilul de la școala, pe avarii, cand o polițista s-a apropiat de ea. ”O doamna polițist se apropie de mine. M-am gandit: `Iar sunt parcata aiurea? Nu. N-am centura? Da, dar stau pe loc. N-am avariile?`și am tot speculat ce aș fi putut sa greșesc astfel incat sa vina polițista…

- Patru biserici din Santiago de Chile au fost atacate la primele ore ale zilei de vineri, unele cu dispozitive incendiare, cu cateva zile inainte de vizita papei Francisc in Chile si Peru, informeaza AFP. Usa de lemn si vitraliile bisericii Santa Isabel de Hungria, situata in cartierul Estacion Central…

- Usa de lemn si vitraliile bisericii Santa Isabel de Hungria, situata in cartierul Estacion Central (in centru), au fost deteriorate in urma atacului.La fata locului a fost gasit un mesaj amenintator adresat suveranului pontif: ''Papa Francisc, urmatoarea bomba va fi in sutana ta''.Biserica…

- Un tanar de 22 de ani a scapat cu viața ca prin minune dupa ce s-a rasturnat cu mașina miercuri seara, in Solești, judetul Vaslui. Doar un noroc chior l-a salvat de la moarte. Camerele de supraveghere au surprins accidentul. In momentul in care șoferul a pierdut controlul volanului, mașina…

- Un geam al unui elicopter militar american a cazut miercuri peste terenul de sport al unei scoli in Japonia, au anuntat puscasii marini americani, cerandu-si scuze pentru acest incident pe care l-au calificat drept "regretabil" si care va alimenta in mod sigur opozitia fata de prezenta americana…

- Intr-un discurs la Vatican, Papa Francisc a insistat ca Santana nu este un caracter fictiv, ci este un om real. Potrivit Daily Mail, Papa Francisc a laudat munca exorciștilor catolici, care au combatut ”forțele” Satanei. ”El este rau. Nu este un lucru difuz, ci este o perosoana”, a declarat Papa Francisc…

- O polițista de la Secția 4 Poliție Rurala Beclean a revoluționat Codul Rutier. Aceasta i-a luat unui șofer permisul de conducere și cu actul in mana i-a dat amenda omului ca nu are permisul la el.

- O polițista de numai 22 de ani a uimit opinia publica cu modul sau de a acționa! La Beclean, in luna august a acestui an, un sofer, angajat la o firma de tractari, a fost chemat pentru a ridica o masina implicata intr-un accident rutier.Barbatul, aflat la volanul unei autoutilitare, a depasit…

- O agenta de 22 de ani de la Sectia 4 Politie Rurala Beclean i-a luat permisul unui sofer pentru ca ar fi depasit o coloana de masini pe linie continua, iar dupa cateva minute l-a amendat ca nu are permisul, certificatul de inmatriculare si buletinul asupra sa, desi actele erau la agenta.

- Politistii din judetul Suceva au avut parte de o surpriza neplacuta in weekend-ul recent incheiat. Pe raza comunei Udesti, un sofer a intrat cu masina intr-un sant, iar in fata oamenilor legii care au sosit la fata locului nu s-a putut tine pe picioare. A

- Drama într-o familie din Iasi: o fetita de 2 ani a cazut de la etajul al treilea al blocului în care locuia împreuna cu parinții și cei trei frați mai mari. Poliția și Protecția Copilului au deschis o ancheta.

- Share pe Facebook Daca ti-a placut articolul, urmareste MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK » Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informarii și uzului dumneavoastra personal. Este interzisa republicarea conținutului acestui site in lipsa unui acord din partea…

- Incredibil! O batrana de 70 de ani din Iasi este depedendenta de pacanele. Femeia isi petrece toate serile in salile jocurilor de noroc, dar zilele trecute a avut parte de un ghinion care a dus-o direct al spital. Un tanar a agresat-o si a talharit-o in plina strada.

- Barbatul in varsta de 53 de ani lucra la un bloc aflat in constructie.Se afla la etajul 9 in momentul in care i s-a facut rau si a cazut in gol. Colegii sai au sunat imediat la 112. Medicii au sosit imediat la fata locului si i-au acordat primele ingrijiri, dupa care a fost transportat de urgenta…