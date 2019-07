Papa Francisc cere "coridoare umanitare" pentru migranţi Papa Francisc a cerut duminica organizarea unor &"coridoare umanitare&" pentru migranti, reactie ce survine dupa atacul aerian asupra unui centru de detentie pentru migranti în Libia, scrie Agerpres.



&"Comunitatea internationala nu poate tolera fapte de o asemenea gravitate (...) Doresc sa fie organizate într-o maniera extinsa si concertata coridoare umanitare pentru migrantii care au cel mai mult nevoie&", a indicat suveranul pontif dupa rugaciunea Angelus din Piata Sfântul Petru.



Papa Francisc, care a facut din apararea migrantilor o axa majora a pontificatului…

