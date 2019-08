Stiri pe aceeasi tema

- Politistii care cerceteaza evenimentul de la Mangalia, in urma caruia doua persoane au fost impuscate, au folosit o grenada lacrimogena, dupa ce un barbat ar fi incercat sa impiedice desfasurarea anchetei. Barbatul a fost incatusat, iar in urma folosirii grenadei lacrimogene nicio persoana nu a fost…

- Marți, 13. Zi cu ghinion in calendar. Horoscopul zilei de marți, 13 august 2019, aduce tensiuni și certuri pentru zodiile de apa, indeosebi pentru Pești, care vor fi prinși cu minciuna și vor isca numeroase conflicte pe aceasta tema. Și Leii sunt intr-un moment de cumpana, dar pare ca gasesc rezolvare…

- O femeie din Vaslui s-a spanzurat de tocul ușii, din cauza saraciei crunte in care traia. Femeia s-a ridicat in toiul nopții di pat pentru a-și duce la indeplinire gandul sinucigaș. Soțul a gasit-o dupa cateva ore, dar echipajele de urgența nu au putut sa mai faca nimic pentru ea. Tragedia a avut loc…

- O autoutilitara a lovit un cortegiu funerar in aceasta dimineața in comuna argeșeana Davidesti, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges. In urma accidentului, doua persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale, la fata locului intervinnd o autospeciala de pompieri si un echipaj…

- Doua masini s-au acrosat intr-o intersectie din Galati, autovehiculele fiind avariate in urma impactului. O persoana primeste ingrijiri medicale la fata locului de la un echipaj de pe ambulanta dupa ce a suferit un atac de panica.

- Guvernul discuta in ședința de miercuri consecințele asupra Romaniei ce curg dintr-o hotarare a Tribunalului Uniunii Europene din 18 iunie 2019 privind litigiul fraților Ioan și Viorel Micula și companiilor acestora cu statul roman, respectiv posibilitatea intrarii in default.Citește și: Adrian…

- Pana masiva de curent in New York, peste 45.000 de persoane au ramas fara curent electric din cauza unui incendiu la un transformator electric din cartierul Manhattan. Circulatia trenurilor de metrou s-a oprit in unele zone din cauza penei de curent, patru statii fiind inchise publicului din cauza…