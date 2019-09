Pact pentru bunăstarea românilor. Mihai Fifor: Partidele din opoziţie îşi arată adevărata faţă „Pactul național pentru bunastarea romanilor propus de premierul Dancila dezvaluie adevarata fața a partidelor și politicienilor din opoziție. Iohannis, Basescu, Barna, PNL, PMP și USR au spus fie ca pactul nu e bun, fie nu l-au luat in serios, ca și cum veniturile și taxele romanilor nu ar fi ceva serios... Ideea principala este ca nu vor sa-l semneze, confirmand astfel ceea ce noi spunem de multa vreme: daca vin ei la guvernare, gata cu majorarile de pensii și salarii, gata cu impozitul de 1% pentru microintreprinderi, gata cu taxele mici pe activitați independente, gata cu… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

