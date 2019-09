Stiri pe aceeasi tema

- La o luna de la finalizarea achizitiei UPC, operatorul Vodafone Romania a anuntat marti ca lanseaza noi oferte concepute sa adreseze nevoile tuturor clientilor Vodafone si UPC, atat persoane fizice, cat si persoane juridice, precum si pe cele ale clientilor noi.

- Kaufland Romania a incheiat un parteneriat cu firma de transport Glovo, in urma caruia clientii lantului de retail pot comanda livrarea de produse acasa, informeaza marti retailerul. Astfel, începând din august, clienţii Kaufland au la dispoziţie opţiunea de a comanda produsele…

- Un avocat de drept comercial este obligat de legislatia in domeniu sa depuna toate diligentele in vederea apararii drepturilor si intereselor legitime ale clientului, in relatia sa cu terti sau in cadrul unui litigiu de natura comerciala. Clientii care apeleaza la serviciile specializate…

- Noul magazin PENNY Market din București de pe Șoseaua Prelungirea Ghencea, Nr. 39 - 41, are un spațiu de vanzare de 811 m2 și o echipa de 14 angajați ce va fi alaturi de clienți zi de zi, de luni pana sambata in intervalul 07:00 - 22:00 și duminica intre 08:00 - 20:00. Pentru confortul clienților sai,…

- un produs disponibil acum in toata reteaua de magazine Mega Image si Shop&Go Produsul inovator Mobil Nelimitat, de la Telekom Romania, le permite clienților sa se aboneze, in medie, in mai puțin de 5 minute, printr-o experiența complet digitala, cu pași ușor de parcurs. Acesta poate fi achizitionat…