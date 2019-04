”Aduceți-va aminte ce a facut... nici nu-i știu bine numele. Cum o cheama pe europarlamentarul care a vrut sa fure la vot in PE? Grapini! Grapini! Grapini a vrut sa fure la vot in vazut intregii Europe, va dați seama de ce sunt aștia capabili in fiecare secție de votare? Cu ochii pe ei și cu parul pe ei! Cu plangeri penale la indemana fiecarui delegat la secția de votare din partea PNL, cum i-am prins ca vor sa fure imediat anunțam poliția, dam telefon la 112, depunem plangeri penale, sa știe clar ca oricine vrea sa fure nu va scapa. In felul asta trebuie sa pazim voturile noastre” a spus Ludovic…