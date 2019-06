Orban: Eu cred că guvernul în mod deliberat a provocat inflaţia Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat joi seara ca inflatia in Romania este "scapata de sub control" si ca in opinia sa ar fi fost "provocata" chiar de guvern, pentru a putea mari salariile.



"Suntem tara cu cea mai mare inflatie. (...) Inflatia erodeaza pe de o parte puterea de cumparare a populatiei, pe de alta parte inflatia creeaza o instabilitate din punct de vedere economic (...). Inflatie cam scapata de sub control, pentru ca e clar, eu va spun sincer, eu cred ca acest guvern in mod deliberat a provocat inflatia. (...) Ca sa spuna ca nominal, uite, domne, noi ne-am tinut… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

