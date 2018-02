Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a catalogat luni seara drept o "petarda" acuzatiile la adresa Serviciului de Paza si Protectie (SPP). "Este o petarda. Daca va aduceti aminte, anul trecut a existat petarda cu gaura in buget de 10 miliarde pe care au lansat-o, ba ca nu exista raport, si pana la urma…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, ca acuzatiile pe care liderul PSD, Liviu Dragnea, le aduce SPP sunt ”povesti de adormit copiii”, afirmand ca Dragnea a lasat ”o petarda” similara si anul trecut - ”gaura in buget de 10 miliarde”.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, urmeaza sa fie audiat saptamana viitoare in Comisia de aparare din Senat, in legatura cu acuzatiile pe care le-a formulat la adresa directorului SPP, generalul Lucian Pahontu. Anuntul a fost facut de noul presedinte al comisiei, liberalul Marcel Vela.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea vine cu noi argumente și noi detalii in scandalul declanșat impotriva Serviciului de Protecție și Paza. Dragnea afirma raspicat ca nu intenționeaza sa mute serviciul de sub aripa președintelui Romania, dar ca Iohannis este el insuși in pericol, fiind o problema de securitate...

- "Am remarcat in aceste zile o polemica in spatiul public, al carei obiect il reprezinta activitatea Serviciului de Protectie si Paza. Regret ca aceasta polemica priveste o institutie de ale carei servicii am beneficiat inca de la infiintarea ei, si care s-a comportat ireprosabil in toti acesti ani,…

- Fostul președinte Ion Iliescu are parte de o ieșire neașteptata, in scandalul privind Serviciul de Protecție și Paza. Iliescu arata ca daca anumiți actori politici suspecteaza ca SPP face jocuri politice, atunci pot acționa instituțional, nu prin intermediul declarațiilor de presa. Iliescu arata…

- Deputatul PNL Daniel Gheorghe le-a cerut vineri, printr-o scrisoare deschisa, liderilor celor doua Camere, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, sa organizeze referendumul pentru familie, deoarece au „o obligatie neonorata fata de poporul roman”, iar Centenarul Marii Uniri trebuie sarbatorit…

- "SPP este o dramoleta de PR. Eu am fost ministru si nu am avut protectie SPP, pentru ca nu am cerut-o. Puteau foarte bine ministrii sa nu ceara protectie SPP, ea este oferita din oficiu doar primului-ministru. Deci chestia asta ca toti ministrii, care oricum sunt cei mai multi din UE si ne costa…

- "Nu stiu, nu m-a preocupat. Mi se pare o non-problema", a declarat Klaus Iohannis, intrebat despre decizia Guvernului de a renunta la serviciile Serviciului de Protectie si Paza (SPP). Premierul Viorica Dancila a anuntat miercuri, la inceputul sedintei de Guvern, ca a transmis Serviciului…

- Parchetul General dezminte existenta unei anchete în curs în legatura cu acuzatiile aduse de presedintele PSD, Liviu Dragnea, la adresa sefului SPP, Lucian Pahontu. "Având în vedere informatiile aparute în spatiul public referitoare la existenta pe rolul Parchetului…

- Paul Stanescu a precizat ca i-a raspuns ca a greșit adresa, acesta neavand ambiția de a prelua conducerea Partidului Social Democrat, așa cum i s-ar fi propus. Ministrul Dezolvarii a precizat ca el considera ca este un atentat grav la democrație. ”A venit un prieten la mine din partea unui…

- Parchetul General a declanșat verificari in urma afirmațiilor facute de Liviu Dragnea. Astfel, se analizeaza acele declarații ale liderului PSD in care il acuza pe șeful SPP Lucian Pahonțu de spionaj, anunța Realitatea TV.Toți miniștrii din Cabinetul Viorica Dancila au renunțat la oamenii…

- Psihologul Libertatea, despre razboiul verbal dintre Basescu și Dragnea. Cezar Laurențiu Cioc explica termenii folosiți de fostul președinte la adresa liderului PSD – nebun, paranoic și psihopat – și face o dezvaluire surprinzatoare: cum trebuie sa fii ca sa recunoști un psihopat. Razboi dur al declarațiilor…

- Premierul Viorica Dancila a confirmat la inceputul primei sale ședințe de guvern ca a renunțat la protecția oferita de SPP. Dancila a precizat ca a fost o opțiune personala și nu are nimic sa reproșeze agenților instituției. Premierul Viorica Dancila a confirmat la inceputul primei ședințe de guvern…

- Liderul social-democrat a afirmat ca un trimis de-al sefului Serviciului de Paza si Protectie, Lucian Pahontu, a ajuns la actualul vicepremier Paul Stanescu, pentru a-i transmite un mesaj cat se poate de clar cu privire la Liviu Dragnea. “Un coleg de-al nostru, (…) Paul Stanescu, a spus ca un bun prieten…

- Viorica Dancila Parlamentarii au fost convocati, luni, in sesiune extraordinara, pentru a da votul de investitura guvernului Viorica Dancila, UDMR fiind singura formatiune politica parlamentara care nu a decis cum va vota. Membrii conducerilor celor doua Camere ale Parlamentului au decis ca audierile…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, luni, ca Formularul 600 trebuie modificat substantial, afirmand ca nemultumirile cetatenilor sunt legitime si ca in termen de cel mult o saptamana vor fi anuntate masurile aferente. "Nu este niciun interes sa bulversam catusi de putin…

- „Un personaj veninos dintr-o institutie romaneasca ce a facut si face mult rau", a raspuns, luni seara, Liviu Dragnea cand a fost intrebat de neintelegerile din partid si daca cineva ar fi putut influenta asta. Dragnea nu a vrut sa spuna si despre cine vorbeste, dar a afirmat ca partidul isi va lua…

- Liviu Dragnea a declarat luni ca exista un personaj veninos intr-o institutie romaneasca ce face mult rau, fara sa spuna despre cine este vorba. Potrivit unor surse, Liviu Dragnea facea referire la generalul Lucian Pahontu, seful SPP, cel pe care l-a acuzat si in trecut de implicarea in politica. …

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, susține ca protestele organizate in Piața Victoriei s-au transformat in proteste politice datorita faptului ca partidele de opoziție s-au lipit de protestatari. Tariceanu le transmite celor de la PNL și USR ca o astfel de manifestare pentru ajungerea la…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, care a participat vineri la parada de la Arcul de Triumf, a declarat ca rivalitatile trebuie uitate de Ziua Nationala, cu referire la faptul ca presedintii celor doua Camere ale Parlamentului, Calin Popescu-Tariceanu si Liviu Dragnea, nu au fost prezenti in tribuna oficiala

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat miercuri, la Deva, ca pozitia avuta de liderii celor doua Camere ale Parlamentului privind comunicatul Departamentului de Stat al SUA poate fi apreciata ca una "personala" si "ca o uzurpare de calitate", el precizand ca parlamentarii liberali se delimiteaza…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, considera ca poziția exprimata de președinții celor doua camere ale Parlamentului, Calin Popescu-Tariceanu și Liviu Dragnea, fața de comunicatul Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii privind legile Justiției este iresponsabila și afecteaza grav interesele…

- „Respingerea acestor proiecte de lege este singura soluție, ele nu mai pot fi retrase, conform regulamentului. Este timpul ca parlamentarii puterii sa se trezeasca și sa voteze alaturi de noi pentru respingerea acestor proiecte. Orice modificare care trebuie facuta la aceste legi trebuie facuta prin…

- Michael Schneider, liderul delegatiei Partidului Popularilor Europeni (PPE) in Comitetul European al Regiunilor, și-a anunțat ingrijorarea fața de acuzațiile facute de OLAF in legatura cu Liviu Dragnea. Schneider considera ca in orice tara europeana aceste acuzații ar fi dus la o demisie din functiile…

- Cristian Tudor Popescu l-a criticat dur pe Klaus Iohannis dupa decizia președintelui de a-i chema anul acesta la parada de 1 Decembrie pe Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu. Acuzațiile jurnalistului vin in contextul in care Klaus Iohannis a afirmat ca Liviu Dragnea trebuie sa demisioneze in…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat marți ca la nivelul partidului nu s-a discutat despre o eventuala suspendare a președintelui Klaus Iohannis. "Vorbesc ei între ei (liberalii - n.r.). (...) Nu s-a discutat la noi așa ceva", a spus Dragnea, întrebat de…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a criticat marti situatia creata in fata Directiei Nationale Anticoruptie la sosirea liderului social-democrat Liviu Dragnea, sustinand ca nu trebuie pusa nicio forma de presiune asupra activitatii institutiilor. "Nu ma pot pronunta asupra dosarului (...), dar as…

- Iulian Dumitrescu sustine ca la Comisia de aparare nu a ajuns vreo invitatie de la SPP pentru vizitarea unui poligon saptamana trecuta, vizita care sa duca la amanarea dezbaterilor din comisiei pe marginea proiectului de lege privind achizitia rachetelor Patriot. ”Pe adresa Comisiei de Aparare…

- Președintele PSD a explicat, marți, ca membrii Comisiei de Aparare din Senat au absentat, saptamana trecuta, de la ședința in care trebuia sa se dezbata și voteze proiectul de lege privind achiziționarea rachetelor Patriot, pe motiv ca au participat la o acțiune a Serviciului de Protecție și Paza. Liviu…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a averitzat luni ca are semnale din ce în ce mai serioase ca majoritate PSD - ALDE pregateste suspendarea din functie a presedintelui Klaus Iohannis din dorinta de a-i salva pe Liviu Dragnea si pe Calin Popescu Tariceanu

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a averitzat luni ca are semnale din ce in ce mai serioase ca majoritate PSD - ALDE pregateste suspendarea din functie a presedintelui Klaus Iohannis din dorinta de a-i salva pe Liviu Dragnea si pe Calin Popescu Tariceanu ”de consecintele faptelor lor”. „Avem semnale…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a averitzat luni ca are semnale din ce in ce mai serioase ca majoritate PSD - ALDE pregateste suspendarea din functie a presedintelui Klaus Iohannis din dorinta de a-i salva pe Liviu Dragnea si pe Calin Popescu Tariceanu „de consecintele faptelor lor“.

- "Serviciul de Protectie si Paza isi desfasoara activitatea conform legii. Ca intotdeauna Serviciul de Protectie si Paza iti mentine neutralitatea in ceea ce priveste factorii politici si nu comentam afirmatiile facute in spatiul public la adresa SPP", se arata intr-un raspuns al Serviciului de Protectie…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a facut o serie de acuzații dure la adresa Serviciului de Protecție și Paza (SPP). Dragnea l-a acuzat pe șeful SPP, generalul Lucian Pahonțu, ca s-ar fi implicat in politica. Mai exact, Dragnea spune ca Pahonțu ar fi abordat membri PSD pentru a-i racola.Mai…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, l-a acuzat luni seara, pe directorul Serviciului de Protecție și Paza (SPP), generalul Lucian Pahonțu, ca a abordat membri din conducerea PSD pe care a incercat sa ii convinga sa aiba „ganduri de marire”. Dragnea a precizat ca Pahontu este ”vestitorul de serviciu” al…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni, referindu-se la dosarul de la DNA, ca respinge categoric toate acuzatiile aduse de procurori, și ca este un atac pentru preluarea PSD. „Astazi am fost la DNA sa mi iau in primire al treilea dosar. Nu pot sa intru foarte mult in detalii (…) Resping categoric…

- Presedintele executiv al PSD, Nicolae Badalau, a declarat, luni, ca acuzatiile procurorilor DNA la adresa lui Liviu Dragnea sunt ”niste suspiciuni”, iar instanta va stabili daca acestea sunt adevarate. Badalau a mai spus ca ”in multe zone” nu convine faptul ca in acest moment se face o politica pragmatica…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, s-a prezentat luni la sediul DNA pentru a fi audiat in dosarul TelDrum. Cateva zeci de persoane - printre care vicepremierul Paul Stanescu, secretarul general al PSD, Marian Neacsu, deputatii Claudiu Manda si Andreea Cosma - au venit pentru a-l sustine pe liderul…