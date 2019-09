Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PNL Ludovic Orban spune ca „e o bulibașeala și o babilonie in politica romaneasca in ultima vreme, iar oamenii nu mai ințeleg aproape nimic”.Citește și: Radu Tudor, tablou de COȘMAR, dupa masurile luate de Guvern: 5 GIGANȚI vor sa plece din Romania „Uitandu-ma la voi pot sa…

- Liderul liberal Ludovic Orban a afirmat sambata, in statiunea Venus, ca in conditiile in care in politica romaneasca este "bulibaseala", exista un pol de stabilitate care ofera siguranta fiecarui cetatean, acesta fiind format din presedintele Klaus Iohannis si PNL. "Suntem azi aici, la…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, afirma, intr-un mesaj de Ziua Pompierilor, ca aceasta zi este dedicata "celor care isi risca viata pentru a salva vieti" si are semnificatii puternice in istoria romanilor. "Sunt multe meserii nobile, dar cea de pompier are o particularitate aparte. Cei…

- "Alianta USR PLUS este compusa nu din oameni care isi doreau sa fie politicieni, ci din oameni care nu au mai putut sa stea deoparte. 30 de ani am spus acelasi lucru si l-am crezut: ca politica e un lucru murdar, ca politica e un lucru corupt, un lucru negativ, pe care oamenii seriosi nu trebuie…

- „Din informațiile pe care le-am avut cu toții ieri, lansarea candidaturii maestrului Mircea Diaconu aduce ceva nou pe piața politica din Romania. Ințeleg ca luni, la ora 16.00, ALDE are o ședința in care ar urma sa se decida cateva lucruri importante: retragerea candidaturii la prezidențiale a domnului…

- Liderul USR, Dan Barna, a scris luni, pe Facebook, ca ”educația a fost și este subfinanțata ani de zile” printr-o politica intenționata, ”pentru ca oamenii mai puțin educați sunt vulnerabili electoral, sunt masa de manevra a PSD de zeci de ani de zile”.”Educația a fost…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat marti, dupa intalnirea liberalilor cu presedintele Klaus Iohannis, ca discutiile au vizat teme de politica interna si europeana, dar s-au axat si pe campania pentru alegerile prezidentiale.

- „Nu reprezinta nicio surpriza. Domnul Tariceanu, in loc sa ma atace pe mine, mai bine ar reflecta asupra prostiilor pe care le-a facut in ultimii patru ani de zile, chiar cinci ani se implinesc in curand, pentru ca atunci cand PNL a luat decizia de a se rupe de PSD, Calin Popescu Tariceanu a luat…