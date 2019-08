Orașul creat de dezastrul de la Chernobyl La doar 50 de kilometri de sarcofagul ce adapostește reactorul patru al centralei atomice Chernobyl, dezastrul din 1986 a facut sa apara Slavutych. 25 de mii de oameni traiesc în prezent în orașul ce a fost creat pentru a fi locuit de cei evacuați dupa ceea ce s-a întâmplat în 26 aprilie 1986, scrie CNN.

Dupa accidentul nuclear de la reactorul patru al centralei atomice de la Chenobyl, Ucraina, aproximativ 45 de mii de oameni au fost evacuați din orașul apropiat Pripiat. În afara zonei de excluziune, lânga o gara micuța, autoritațile sovietice s-au… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

