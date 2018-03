ORA DE VARĂ 2018. Când se schimbă oră, din weekend vom dormi mai puţin de o oră Cand se schimba ora 2018. ORA DE VARA 2018. Ora se schimba de doua ori pe an, o data se trece la ora de iarna și o data se trece la ora de vara. In martie, vom trece la ora de vara 2018, iar noi iți dam toate detaliile despre noaptea in care dam ceasurile cu o ora inainte. Atunci, ziua este egala cu noaptea și conversia se petrece intotdeauna intr-o noapte de sambata catre duminica, astfel incat sa existe o zi de adaptare a organismului la noua ora. Atunci, ziua este egala cuși conversia se petreceintr-o noapte de sambata catre duminica, astfel incat sa existe o zi de adaptare a organismului la noua ora. Se va trece la ora de vara pe data de 25 martie 2018, mai exact in seara de 24 spre 25 martie 2018, atunci cand ceasurile vor fi date cu… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

