- ORA DE IARNA 2019. In noaptea de 26 octombrie spre 27 octombrie 2019 (sambata spre duminica), ora 4.00 devine ora 3.00. Trecerea la ora de iarna inseamna ca vom dormi mai mult cu o ora, ceasurile fiind date inapoi. Astfel, duminica, 27 octombrie, va fi cea mai lunga zi din an, avand 25 de…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, considera ca schimbarea Guvernului Dancila in urma unei motiuni de cenzura este posibila, dar nu este o certitudine, deoarece in Parlament "oricand pot aparea surprize". "Avem de-a face cu o criza politica in care guvernele care au fost instalate dupa alegeri,…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) a elaborat si a transmis Comisiei Europene documentatia necesara pentru a accesa fonduri UE, astfel incat, incepand cu anul 2026, consumatorii de energie electrica si de gaze naturale sa poata migra de la un furnizor la altul in cel mult 24 de…

- In dese randuri, chiar zilele trecute, observam prin unele sate timișene iluminatul stradal pornit in amiaza mare, deși vedeai bine la mulți metri inainte și la fel de mulți inapoi. In administrația locala bani nu prea erau nici pentru salarii, dar zeci de corpuri de iluminat cu gaz sau led aratau prostie…

- Schimbarea momentului pentru toți elevii din Romania! Se anunța materie noua in programa școlara și chiar modificarea orelor de dirigenție, masuri ce ar putea sa fie aplicate in cel mai scurt timp posibil elevilor. Ce vor studia tinerii din Romania?

- UEFA a modificat in ultimul moment programul semifinalelor, astfel ca Romania U21 va infrunta Germania, joi, la Bologna, de la ora 19:00. Initial, meciul ar fi trebuit sa aiba loc de la ora 22:00, la Reggio Emilia. Schimbarea l-a deranjat pe Mihai Stoichița, șeful Comisiei Tehnice a FRF, conform…