- Presedintele PSD Vrancea, Marian Oprisan, a declarat vineri ca organizatia pe care o conduce o va sustine pe Viorica Dancila pentru functia de presedinte al partidului la congresul de sambata. ''Noi si organizatia Vrancea o sa o sustinem pe Viorica Dancila la functia de presedinte al PSD'',…

- „Recalcularea pensiilor se deruleaza in continuare fara nicio sincopa și sa nu uitam ca exista și o a doua camera, care este decizionala, Camera Deputaților, acolo se va regla acest lucru, astfel incat Legea sa fie aprobata de Parlament", a declarat, miercuri, Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor.…

- Presedintele CJ Vrancea, Marian Oprisan, a declarat vineri ca nu isi doreste functia de presedinte executiv al PSD si a reafirmat ca ar trebui organizat un congres pentru alegerea unei noi conduceri, motivand ca nu se poate sta "la nesfarsit cu interimat". "In orice tara civilizata din Uniunea Europeana,…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a dat luni asigurari ca PSD nu va pierde majoritatea parlamentara. Intrebat, la sediul PSD, daca social-democratii vor pierde majoritatea parlamentara, Teodorovici a spus: "Asta sigur nu. Pot sa va rog sa ma credeti pe cuvant". "Cred ca PSD va fi un partid unit.…

- Este decizia lui Liviu Dragnea: daca este barbat politic si iubeste PSD, el trebuie sa plece din functia de presedinte, a declarat, duminica seara, liderul Organizatiei PSD Vrancea, Marian Oprisan, vicepresedinte al formatiunii politice. "A zis ca o sa se mai gandeasca, e stilul domniei…

- Presedintele Organizatiei PSD Vrancea, Marian Oprisan, a declarat ca, in cazul in care Partidul Social Democrat va obtine un rezultat sub asteptari la alegerile europarlamentare, sub 30%, liderul formatiunii, Liviu Dragnea, "trebuie sa plece acasa". "Urnele se inchid la ora 21,00, pana…

- Presedintele PSD Vrancea, Marian Oprisan, a declarat duminica seara, la sediul PSD din Baneasa, ca in cazul in care social-democratii vor obtine un scor sub 30% la alegerile europarlamentare, atunci presedintele partidului, Liviu Dragnea, trebuie sa-si dea demisia.

- Apar primele informații pe surse din cadrul PSD. Liderii partidului cer congres in care sa fie aleasa o noua conducere a partidului, daca PSD pierde alegerile europarlamentare.Citește și: Prima victorie ZDROBITOARE - USR anunța ca a caștigat alegerile in Noua Zeelanda Conform unor informații…