Opozitia, cu motiunea moarta-n cotet

Stiri pe aceeasi tema

- Moțiunea de cenzura impotriva Guvernului Dancila a fost respinsa. Opoziția a reușit sa adune doar 200 de voturi pentru, chiar daca anunțau ca se bazeaza pe 215 parlamentari, acestea fiind oricum insuficiente, deoarece pentru adoptarea moțiunii erau necesare 233. Au mai fost 7 voturi impotriva și 3 abțineri.…

- ”La europarlamentare a avut loc un meci amical in care opoziția caștiga batand cu 5-0 Anglia. Astazi a avut loc un meci real pentru campionatul european, sigur, in care PSD-ul a caștigat cu 1 la 0. Acest 1 la 0 face cat 10 la 0 in cazul unui meci amical. In cadrul acestui meci care prin iresponsabilitatea…

- ”Va recomand sa puneti motiunea intr-un plic si sa i-o trimiteti domnului Iohannis la Cotroceni”, a zis Viorica Dancila la dezbatere. Viorica Dancila a declarat ca opoziția nu iși dorește cu adevarat sa vina la guvernare, precizand ca partidele care susțin moțiunea de cenzura sunt ”Alianța…

- Romania are nevoie urgenta de un guvern cu o viziune proeuropeana, cu maximum 15 ministere, nu cu 27, orientat catre prioritatile de dezvoltare ale tarii: educatia, sanatatea, investitiile publice si atragerea fondurilor europene, se arata in textul motiunii de cenzura, depusa, miercuri, in Parlament.…

- Liderii Partidului Social Democrat stabilesc strategia la moțiunea de cenzura, susține Romania TV. La aceasta ora are loc o ședința la care participa premierul Viorica Dancila și la care au fost chemați toți parlamentarii PSD. Social Democrații vor sa iși asigure majoritatea, astfel incat…

- Liviu Dragnea a anuntat, duminica seara, ca partidul a mai trecut prin asemenea perioade grele, si i-a cerut premierului Viorica Dancila sa nu isi depuna mandatul de premier. "Nu trebuie cedata guvernarea", a spus liderul PSD, vizibil nervos. "Votul de astazi, vorbim despre exit-poll-uri, nu sunt niste…

- Luni, la Senat, este programata dezbaterea și votul asupra moțiunii simple cu tema: ”Eugen Teodorovici – românii îți cer sa demisionezi!”. Soarta moțiunii trebuia hotarâta de senatori pe 15 aprilie, dar conducerea Camerei Superioare a amânat-o pâna pe…

- Opozitia a reactionat dur, joi, fata de o posibila adoptare, in sedinta de Guvern de vineri, a unei Ordonante de modificare a Codurilor Penale. Alianta 2020 USR-PLUS ii cere sefului statului sa participe la sedinta de Guvern, pentru a bloca adoptarea acestor acte normative. Dan Barna, de la USR, a anuntat…