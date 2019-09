Oportunitate pentru PSD, în plină criză guvernamentală. Victor Negrescu: Trebuie să fim curajoşi "Scena politica din Romania s-a fragmentat foarte mult. Si eu cred ca singurii care vor rezista sunt cei care vor avea o identitate proprie. Una foarte clara si foarte bine definita. Sper ca se va intampla acest lucru la nivelul PSD si, de ce nu, plecand de la aceasta idee, cred ca urmatorii pasi pe care PSD, in mod pragmatic, trebuie sa-i faca, este sa vina cu o noua oferta politica in fata cetatenilor. Poate acea ideee cu restructurarea la care sutem obligati de Constitutie poate reprezenta un moment cheie, lucru care ne poate permite sa venim cu o noua oferta politica. Trebuie sa… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

