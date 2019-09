Rapid a uimit pe toata lumea in week-end nereușind sa invinga Viitorul Pandurii Targu Jiu, in fața a aproximativ 5.000 de fani. Mai dureros insa decat infrangerea este jocul vișiniilor. Elevii lui Daniel Pancu se zbat in fiecare partida și atunci cand caștiga o fac chinuit. "Pancone" e tot mai nervos pe margine, chipul sau este tot mai congestionat, mușchii se incordeaza tot mai mult. ...