- Ieri, presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat decretul de decorare a lui Avram Marius Iancu, "in semn de inalta apreciere si recunoastere pentru exceptionala performanta sportiva, pentru determinarea, pasiunea si perseverenta cu care si a desavarsit pozitia de inotator ultra performant la nivel…

- "Tripticul", de Giacomo Puccini - Opera in Concert - spectacol dedicat aniversarii a 100 de ani de la premiera absoluta, va fi prezentat la Opera Nationala Bucuresti, vineri, de la ora 18.30. Regia poarta semnatura Cristinei Cotescu, iar la pupitrul dirijoral se va afla maestrul Tiberiu Soare, scrie…

- Campioana mondiala en-titre, Franța, va veni in premiera la Chișinau. "Cocoșii galici" vor face deplasarea in Republica Moldova, pentru a disputa prima partida din grupa H a preliminariilor pentru campionatul european de fotbal din anul 2020.

- Spectacolul de balet "Spargatorul de nuci" de Piotr Ilici Ceaikovski va fi prezentat in premiera pe 10, 11 si 14 noiembrie, la Opera Nationala Bucuresti, informeaza un comunicat al organizatorilor transmis AGERPRES. "'Spargatorul de nuci' prezinta o poveste intre realitate si visul…

- 17 octombrie 2018 va ramane in istorie ca ziua in care Canada a legalizat consumul de droguri in scop de relaxare. Este cea mai mare țara din lume care ia o astfel de decizie, dupa Uruguay, care a spart gheața...

- Deja celebra trupa tribut Brass Against, vine in premiera in Romania duminica pe 3 februarie 2019 la Hard Rock Cafe sa prezinte publicului din Romania, cunoscutele piese Rage Against The Machine dar si alte preluari cantate la tromboane, trompete si alte instrumente de alama, alaturi de o chitari, tobe,…

- Noua, a treia generatie a modelului Mercedes-Benz B-Class, si-a facut debutul mondial la Salonul Auto de la Paris. Masina cu numele de cod W247 se alatura astfel gamei de masini compacte ale marcii, deja compusa din noul A-Class hatchback si noul A-Class sedan .

- Fantanile din Piata Unirii, care au fost reabilitate si modernizate, se redeschid joi, printr-o reprezentatie a Orchestrei Simfonice Bucuresti si cu un spectacol multimedia, anunta Primaria Capitalei. Fantanile din Piata Unirii vor oferi vizitatorilor show-uri multimedia in fiecare vineri, sambata…