- Teatrul de Stat Constanța incepe anul 2019 cu o nunta: „NUNTA LUI FIGARO” de Pierre Beaumarchais. Spectacolul este programat vineri, 11 ianuarie, de la ora 19.00. Piesele din seria „Figaro” ale dramaturgului francez mai cuprind „Barbierul din Sevilla” si „Mama vinovata”, toate fiind cenzurate, la vremea…

- Duminica, 9 decembrie 2018, de la ora 18.30, brasovenii sunt asteptati la Sala Operei, la cea mai celebra opereta din istoria genului, „Liliacul” de Johann Strauss, supranumita „regina operetei vieneze”, odata cu premiera din 1874. Actiunea se petrece la Viena, intr-o noapte de Revelion.…

- 1 decembrie 2018 - 100 de ani de la Marea Unire! La ceas de mare sarbatoare, Primaria Municipiului Brașov organizeza, impreuna cu Consiliul Local Brașov, „GALA CENTENARULUI MARII UNIRI”! Sambata, 1 Decembrie 2018, de la ora 20.00 la Teatrul „Sica Alexandrescu”, iubitorii muzicii clasice…

- Opera Brasov ii asteapta pe cei mai mici spectatori miercuri, 28 noiembrie 2018, de la ora 11.00, in Sala Operei, la musical-ul „Micuta Dorothy”, dupa „Vrajitorul din Oz” de Frank L. Baum, pe muzica compozitorului Marius Țeicu si un scenariu scris de Silvia Kerim. Copiii vor avea astfel…

- Sambata, 10 noiembrie 2018, de la ora 18.30, in Sala Operei, brasovenii sunt asteptati la spectacolul „Don Pasquale” de G. Donizetti, o capodopera a genului. Initial, pentru data de 10 noiembrie, Opera Brasov programase „Faust”, de Ch. Gounod, insa acesta a fost inlocuit „din motive bine…

- Cea de-a XVI-a editie a Festivalului de Opera, Opereta si Balet se incheie la sfarțitul aceste saptamani, cu o premiera prezentata in doua seri consecutive, cu doua distributii diferite si invitati speciali, conform traditiei. In acest an, premiera aleasa este „Rigoletto”, de G. Verdi,…

- In cadrul Festivalului de Opera, Opereta si Balet, Opera Brasov prezinta „Frumoasa si Bestia”, spectacol extraordinar de balet. Sambata, 27 octombrie 2018, de la ora 19.00, in Sala Operei, Festivalul de Opera, Opereta si Balet, editia a XVI-a, organizat de Opera Brasov, continua cu spectacolul…