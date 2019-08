Stiri pe aceeasi tema

- Viitoarea presedinta a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anuntat vineri la Roma ca le va propune statelor Uniunii Europene un nou pact privind migratia, dupa ce Italia si Malta si-au inchis porturile pentru a forta relocarea migrantilor salvati pe Mediterana catre alte state ale UE, informeaza…

- Comisia Europeana a anuntat, miercuri, ca a fost gasita o solutie la nivel european pentru debarcarea celor 131 de migranti salvati pe mare si blocati de mai multe zile la bordul navei Gregoretti, transmite AFP. Cinci state membre - Franta, Germania, Portugalia, Luxemburg si Irlanda - au acceptat sa…

- O nava operata de un ONG german a anuntat vineri ca a salvat 65 de oameni de pe o ambarcatiune pneumatica in largul Libiei, provocand preocupari privind iminenta unei noi dispute in Europa privind migrantii care traverseaza Mediterana, informeaza dpa, potrivit agerpres.ro.ONG-ul Sea-Eye, cu…

- Nava de agrement Hableany (Sirena), cu 33 de turisti sud-coreeni si doi membri ai echipajului ungari la bord, s-a scufundat in Dunare in seara zilei de 29 mai dupa ce a fost lovita de vasul de croaziera sub pavilion elvetian 'Viking Sigyn', al carui capitan ucrainean a fost ulterior arestat.Pana…

- Fostul mijlocas al echipei FC Barcelona si al nationalei Spaniei, Xavi Hernandez, a fost numit marti antrenor principal al campioanei Qatarului la fotbal, Al Sadd, semnand un contract pe doi ani, a anuntat clubul arab. Xavi, 39 de ani, a avut un record de 767 aparitii pentru gruparea catalana si 133…

- Malta va deschide ordinea intrarii in concurs la marea finala a Eurovision 2019, care se va desfasura sambata seara la Tel Aviv, cu 26 de tari participante, iar reprezentantul Spaniei, Miki, va incheia competitia cu piesa "La venda", relateaza EFE. Aceasta este decizia luata de Uniunea Europeana de…

- Capitanul german al unei nave implicate in salvarea de migranti naufragiati a fost amendat marti cu 10.000 de euro de un tribunal din Malta, evitand in schimb o condamnare la inchisoare, relateaza dpa. Germanul, Claus Peter Reisch, era acuzat ca a adus nava MV Lifeline in apele teritoriale…