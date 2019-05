Autoritatile austriece par sa fie mai interesate sa gaseasca modalitati sa trimita solicitantii de azil in alte tari sigure decat sa afle motivul pentru care au fugit, potrivit unui raport al Biroului ONU pentru Drepturile Omului de la Geneva, citat de agentia de presa austriaca APA.



Potrivit biroului ONU, multe decizii de respingere a cererilor de azil par sa se bazeze pe opinii personale, intrebari partinitoare si prejudecati din partea oficialilor austrieci.



Experti in domeniul drepturilor omului au constatat ca solicitanti de azil nu au dreptul in general la asistenta…