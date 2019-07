Stiri pe aceeasi tema

- Generalul Nicolae-Ionel Ciuca, seful Statului Major al Apararii, a fost distins cu Ordinul National al Meritului in grad de Comandor de catre ambasadorul Frantei in Romania, Michele Ramis, a anuntat, miercuri, misiunea diplomatica printr-un comunicat de presa. Ceremonia a avut loc marti, resedinta Ambasadei…

- Clubul Sportiv Universitar "Stiinta" din Constanta se numeste, incepand de luni, Clubul Sportiv Universitar "Simona Halep", anunta Ministerul Educatiei., informeaza MEDIAFAX.Vezi și: Klaus Iohannis a decorat-o pe Simona Halep cu Ordinul Național `Steaua Romaniei` in grad de Cavaler "In…

- Ceremonia de decorare va avea loc la Palatul Cotroceni, la o data care va fi comunicata ulterior. Patriarhia Romana o premiaza pe Simona Halep dupa victoria de la Wimbledon 2019 "Ca urmare a performanței extraordinare obținute la Turneul de Tenis de la Wimbledon, precum și in semn de…

- Generalul Nicolae Ionel Ciuca, seful Statului Major al Apararii, a participat la cea de a treia editie a "Black Sea and Balkans Security Forum", unul dintre cele mai mari evenimente din Romania pe tema securitatii Marii Negre si a Balcanilor, care are loc intre 12 si 14 iunie, la Constanta.Potrivit…