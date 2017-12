Omar Arnaout, castigatorul primului sezon „Next Star 2013”, a lansat o noua melodie, „Insaha”, impreuna cu artistul marocan Ahmed Chawki.

Stiri pe aceeasi tema

- Filmul eveniment „120 BPM/batai pe minut”, laureat cu Marele Premiu la Cannes si propunerea Frantei pentru premiile Oscar, va intra in cinematografele din Romania incepand cu 26 ianuarie 2018. Lungmetrajul regizat de Robin Campillo a fost preferatul criticii in perioada festivalului de la Cannes, fiind…

- Lantul german de supermarketuri Penny Market a lansat o marca proprie de bere pe care o comercializeaza deja in intreaga retea de magazine din Romania. Este vorba despre berea Haiduc, un produs realizat dupa o reteta originala si din 100- ingrediente romanesti. Campania de promovare se contureaza in…

- Jeremy Ragsdale, primul strain care castiga ”X Factor”, isi doreste sa devina roman cu adevarat. Daca, initial, americanul a venit in tara noastra pentru a invata limba, intre timp a ajuns sa iubeasca Romania, sa lanseze deja prima sa melodie si spera sa isi intemeieze o familie aici.

- Jeremy Ragsdale, finalistul american din echipa lui Horia Brenciu, este castigatorul X Factor 2017, marcand astfel o premiera in istoria show-ului de la Antena 1: primul concurent strain care iese invingator.

- Universitatea „Petre Andrei” din Iasi a lansat, astazi, site-ul proiectului „Procesul comuniștilor din Romania”, organizat de UPA din Iasi, Institutul de Studiere a Ideologiilor și Primaria Municipiului. Prof. univ. dr. Sorin Bocancea, coordonator, declara ca se va face un studiu privind procesul…

- Sezonul al 8-lea și ultimul al serialului „Game of Thrones”, ecranizare a seriei de romane „Cantec de gheața și foc” a lui George R.R. Martin, va fi difuzat de HBO in 2019, relateaza joi site-ul francez premiere.fr.Citește și: Declarație incredibila a unui fost ministru! Ce n-au avut romanii…

- De luni este pe piața noul album Inna – ”Nirvana”. Il poți gasi exclusiv in magazinele LIDL din Romania la un preț special, de 19,99lei. ”Nirvana” are un sound pop, la compoziția și producția pieselor participand Marco&Seba (cei care au compus și produs majoritatea hit-urilor artistei), David Ciente,…

- Asociația Forum Apulum Alba Iulia a lansat un ghid pentru combaterea știrilor false (anti-fake news) destinat, in special, tinerilor liceeni și studenților. Inițiativa este printre primele din Romania finalizata cu un ghid tiparit in cateva sute de exemplare ce urmeaza a fi distribuit in unitați de…

- Premiul de Merit FIFPro este decernat in fiecare an unui fotbalist profesionist pentru activitatea in beneficiul unei fundatii. Castigatorul primeste 25.000 de dolari pentru fundatia respectiva. "Este ca un cadou de Craciun. Acest premiu arata ca ceea ce facem este foarte important: muncim…

- „Am belit-o (Bacu')", o parodie amuzanta dupa celebra piesa „Despacito", este cel mai viral clip de pe YouTube in Romania in 2017. Lansat in prima parte a lunii martie, cover-ul amuzant dupa „Desp...

- Cea mai indragita emisiune de umor din Romania se apropie de finalul celui de-al patrulea sezon. Duminica aceasta, pe 10 decembrie, la marea finala, de la ora 20.00, romanii vor afla cine este...

- Grupul Bio-Medica International, din care fac parte clinicile dermato-venerologice Bioderm, clinicile medicale Bio-Medica, clinicile de stomatologie Biodent Professional si centrul de varstnici One to One Nursing Home, deschide un spital de dermatologie-venerologie de zi, langa Bucuresti, in Pipera.…

- Credeați ca e vreo piesa de dragoste, dupa care cei din trupa Vama Veche au realizat unul dintre cele mai frumoase coveruri, pe versuri romanești? Greșit! Celebra piesa "Hotel California", compusa de Glenn Frey, chitarist și membru fondator al grupului Eagles, care a murit la 67 de ani de pneumonie,…

- Ultimul sezon din celebrul serial „Game of Thrones“ e asteptat cu nerabdare de fanii din intreaga lume. Daca initial producatorii estimau ca cel de-al 8-lea sezon va putea fi lansat in toamna anului 2018, actrita Sophie Turner a declarat ca va fi lansat mult mai tarziu.

- Programul Educație 2014-2021 a fost lansat oficial ieri, in prezența Ambasadorului Norvegiei in Romania, Lise Nicoline Kleven Grevstad, și a domnului Marius Nica, ministru delegat pentru Fonduri Europene. Programul va finanța: Mobilitatea studenților și a personalului didactic din invațamantul superior,…

- Dacia a lansat o editie speciala a noului model Duster. Vor fi disponibile doar 100 de unitati ale versiunii denumite Edition One, iar vanzarea se va face exclusiv online incepand cu 5 decembrie. Doritorii pot rezerva masina prin plata unui avans de 500 de euro, urmand ca diferenta…

- Un constantean este mai bogat cu 1,3 milioane de euro. Marele premiu pus in joc de Loteria Romana a fost castigat, aseara, si va ajunge la malul marii. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Piata Tomis 3 si a fost completat cu trei variante simple pe care fericitul castigator a platit mai putin…

- Gheorghe Hagi și-a exprimat inca o data nemulțumirea legata de sistemul competițional din Romania, care prevede injumatațirea punctelor la finalul sezonului regular. Tehnicianul Viitorului considera ca acest sistem este nedrept și ca singurul motiv pentru care șefii fotbalului romanesc apeleaza la el…

- Voq.ro INNA lanseaza single-ul “Nirvana” INNA prezinta single-ul “Nirvana” de pe albumul cu același nume.Nirvana” a fost compusa de INNA, Thomas Troelsen (compozitor și producator “Marabou” – ANTONIA, Pitbull , Flo Rida , Justin Bieber , David Guetta , Nile Rodgers , Robin Thicke , Charlie Puth…

- Seria Mate ajunge in Romania dupa o luna de la lansarea globala si va fi disponbila in oferta principalilor operatori de telefonie mobila, in cea a magazinelor online, precum si in cea a lanturilor de magazine de electronice, incepand cu data de 1 decembrie.

- Gala Unica a desemnat miercuri seara barbatul anului 2017, nominalizați fiind barbați foarte cunoscuți in Romania. Caștigatorul a fost Radu Valcan, spre dezamagirea lui Cove, care a organizat o adevarata ”campanie electorala”, sperand sa fie votat de cat mai mulți fani. Vezi in clipul video de mai sus…

- Spunea candva George Enescu, ca “muzica pornește de la inima și se adreseaza inimilor”. Mai ales cand pornește de la inima de copil… Și nu orice fel de copil, ci unul talentat! Așa ne-am gandit și noi cand am alcatuit prima echipa de producție muzicala din Romania, exclusiv dedicata copiilor! Mai exact,…

- In aceasta toamna, UPC Romania a lansat un nou concept de magazine pentru sustinerea noii identitati vizuale a companiei si a noii promisiuni de brand: "Bucura te de fiecare moment", in mai multe orase din tara. Cu un design modern, simplu si plin de culoare, magazinele imbunatatesc experienta clientilor…

- "Mergeți sa va vaccinați!" Așa suna îndemnul autoritaților, acum, în plin sezon de viroze și gripa. Mulți români ar vrea sa le urmeze sfatul, însa nu au cu ce sa se imunizeze.

- Dupa ce a cucerit topurile muzicale cu hitul “Doar pe a ta”, alaturi de Edward Sanda, Ioana Ignat lanseaza single-ul si videoclipul “Nu ma uita”! Pleaca, dar nu ma uita! Anul 2017 a fost pana in prezent anul Ioanei Ignat. Tanara artista a inceput in forta cu single-ul de debut, “Ma dezindragostesc”,…

- Pornind de la nevoia cresterii nivelului de angajabilitate al absolventilor de invatamant superior din domeniul marketingului si comunicarii, IAA Romania, asociatia reprezentativa a mediului de afaceri din MarCom, in colaborare cu principalele institutii de invatamant superior din MarCom au lansat…

- Videoclipul lansat joi este bazat pe scenariul lui Sheeran si este regizat de Jason Koeing, care a realizat si clipul pentru „Shape Of You". Filmarile au avut loc pe partiile din Hintertux, Austria, iar povestea este cea a doi tineri care se cunosc din copilarie si se indragostesc. Primul clip oficial…

- Castigatorul concursului „Romania’s EU Council Presidency Logo Competition“, un elev de clasa a IX-a, si-a exprimat printr-o scrisoare deschisa tristetea pentru criticile aparute in spatiul public la adresa creatiei sale. In perioada 27 septembrie – 3 noiembrie 2017, s-a desfașurat concursul „Romania’s…

- Proiectul "Procesul Comuniștilor din Romania" a fost lansat, marți, in premiera naționala, la Iași, acesta constand in realizarea unor studii care vor sta la baza unui rechizitoriu ce-i va trimite in fața instanței de judecata pe liderii comuniști ce au savarșit crime impotriva propriilor…

- Mercedes-Benz a anuntat lansarea in tara noastra a modelelor AMG S 65 Coupe s AMG S 65 Cabriolet. Potrivit unui comunicat remis luni dimineata Ziare.com, pretul de pornire este de 105.023 de euro, cu TVA inclus. In acesti bani beneficiati de versiuena S 450 4MATIC Coupe, cu un consum…

- Coaliția pentru Sanatatea Femeii a lansat, vineri, studiul "Povara cancerului de san in Romania. Beneficiile investiției intr-un program de screening pentru cancerul de san", realizat in perioada mai - septembrie 2017, de echipa de consultanța Deloitte. * Mai multe imagini pe AGERPRES…

- Irina Rimes ne daruieste cosmosul ei. Cantareata si compozitoare, tanara artista a lansat un nou videoclip de pe albumul #DespreEl. “Cosmos” este a saptea piesa de pe albumul care este deja disponibil in format digital si care urmeaza sa fie lansat in luna Noiembrie in format fizic. Videoclipul piesei…

- Artistul Global Records Latin de origine portoricana, Fabyan Sanchez lanseaza primul sau single și videoclipul “Sin Ti”. Melodia este compusa impreuna cu Vlad Lucan (‘Diggy Down – INNA’) și Achi, in cadrul sesiunii de producție organizata in Romania. „Sin Ti este o piesa pe care o iubesc, pur și simplu!…

- Dumitru (Demetre) Dan (n. 14 iulie 1889, Buhusi, Romania – d. 4 decembrie 1979, Buzau, Romania) a fost un geograf, profesor de geografie si globe-trotter roman nascut intr-o familie de origine greaca.

- Ion Tiriac este unul dintre ce mai bogati romani, dar asta nu-l face sa se opreasca. Miliardarul este plin de idei și pariaza mereu pe ceva nou. Deși are business-uri in mai multe domenii, fostul campion vrea sa cucereasca o importanta piața din țara noastra. Vezi AICI ce super afacere a lansat Țiriac…

- Lora, una dintre cele mai bune voci feminine din Romania, a lansat “Ramas Bun”, o piesa de dragoste ce transmite un mesaj puternic de durere si regret in apropierea despartirii. Versurile piesei “Ramas bun” au fost scrise de Lora impreuna cu baietii de la DOMG (Dorian Oswin si Mihai Gruia), iar de productia…

- Rapperul american Snoop Doog a anuntat ca noul sau album de studio, al 16-lea din cariera, "Make America Crip Again", va fi lansat pe 27 octombrie, informeaza NEWS.RO, citand nme.com.Citeste si: Principesa Margareta va dona copiilor din judetul Constanta peste 1.000 de carti "Make…

- Ministrul Cercetarii si Inovarii, Lucian Georgescu, a declarat intr-o conferinta de presa la Galati, ca a fost lansat oficial logo-ul "Conceput in Romania", proprietate intelectuala a ministerului pe care il conduce. Potrivit sursei citate, Ministerul Cercetarii si Inovarii a lansat logoul "Conceput…

- Tanarul Chef Accursio Lota (SUA) este marele castigator al celei mai importante competitii din lume dedicate pastelor si bucatariei italiene. In premiera, Romania a fost reprezentata la Barilla Pasta World Championship 2017 de un tanar chef din Cluj-Napoca ce a surprins juriul cu reteta de paste propusa,…

- Cu ocazia Zilei Internanționale a Fetelor, Beyonce a lasat un videoclip nou pentru piesa “Freedom” feat. Kendrick Lamar, de pe albumul “Lemonade” din 2016. In videoclip apar fete din toate colțurile lumii, de diferite naționalitați și rase, cantand și dansand. Videoclipul a fost realizat in parteneriat…

- Modelul EcoSport va fi ansamblat la fabrica din Banie si va fi cel mai avansat si complex automobil produs in Romania. Compania americana a oprit in luna iunie productia modelului B-Max la Craiova.

- Liviu Teodorescu lanseaza versiunea live a piesei “Obsesie“, in cadrul proiectului ULive Session. Dupa ce single-ul “Obsesie” a strans peste 20 milioane vizualizari și a ajuns rapid in top 10 cele mai difuzate melodii din Romania, Liviu Teodorescu lanseaza și varianta live a piesei. ULive Session…

- Garmin anunta trei noi produse in aceasta toamna, dedicate celor care duc o viata activa. Astfel, vivoactive 3 este smartwatch-ul cu GPS pregatit pentru platile contactless cu Garmin Pay, vivomove HR este un smartwatch hybrid cu un design aparte, in timp ce vivosport este cel mai nou activity tracker…

- Dinamo are cea mai mica medie de spectatori din era Negoița, iar la ultimele doua partide de acasa, pe arena din Ștefan cel Mare au venit 1.000 de oameni, cumulat Dinamo, al doilea cel mai mare club din Romania, dupa FCSB. Trofee, jucatori de legenda, performanțe europene. Toate acestea nu mai conteaza…

- Campioana en-titre a Romaniei la handbal feminin, CSM Bucuresti, a invins sambata, pe teren propriu, formatia slovena Krim Ljubljana, cu scorul de 30-18 (15-7), in primul meci din grupa A a Ligii Campionilor. Cristina Neagu a jucat primul meci in Liga Campionilor pentru o echipa din Romania dupa aproape…

- Premierul maghiar, Viktor Orban, a promovat timp de trei zile mesaje nationaliste si a promis comunitatii maghiare de aici o viata mai buna daca il voteaza la alegerile din primavara anului viitor. Voturile diasporei maghiare ar putea fi decisive pentru viitoarea majoritate de la Budapesta.

