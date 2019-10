Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD Olguta Vasilescu a facut mai multe ironii precum si atacuri asupra PNL, dar si Victor Ponta, sambata, la evenimentul de la lansarea candidaturii Vioricai Dancila la prezidentiale. „Ponta a spus ca a primit mesaje de la colegi din PSD dupa motiune. Eu zic sa se uite in frigider, acolo va…

- "Sunt convinsa ca hipsterii care au votat, in mai, dreapta joi noaptea au sarbatorit cu sampanie si vineri dimineata de la sampanie au vazut o mie de kilometri de autostrada, au vazut cele 20 de spitale nou construite de guvernarea lui Iohannis si au vazut cum au dat navala investitorii straini. Sigur…

- Dupa ce Viorica Dancila a afirmat ca Iohannis si Barna s-au dus in SUA in campanie, sa isi faca poze, presedintele ii intoarce premierului exact aceeasi acuzatie. Iohannis solicita demisia Guvernului, care nu ar mai avea sprijin in Parlament."Ii reamintesc Prim-ministrului ca sarcina sa principala…

- Zeci de persoane, in frunte cu protestarul celebru Sandu Matei, cel care l-a batut pe un batran, in urma cu 3 ani, au ieșit, joi seara, in Piața Victoriei, pentru a sarbatori numirea Laurei Codruța Kovesi ca procuror-șef european.Citește și: Mare atenție! Șoferii pot ramane mult mai ușor fara…

- "Neconflictuala" Dancila și-a trasformat miniștrii in postaci de atac la Iohannis. Tot felul de troli din guvern, "cuci" și "budai", incepand cu Fifor, unul mai Breaz ca altul, au ieșit ca la ordin sa-l atace pe președintele Iohannis pentru ca, vezi domnule, le blocheaza activitatea. Care…

- Teodosie Petrescu este printre putinii ierarhi ai BOR care depune o declaratie de avere. Face acest lucru deoarece ocupa functia de director al unei scoli doctorale. In rest,ceilalti ierahi si chiar patriarhul Romaniei nu sunt obligati sa depuna o astfel de declaratie.

- "Doamna Dancila, doamna Firea și domnul Tariceanu considera ca e in regula sa se intalneasca și sa incerce alianțe cu acest personaj... Sa va fie de bine! Eu NU am ce discuta cu unul care ne spune nonșalant ca și-a batut joc de 7,4 MILIOANE de romani! Negociați voi și faceți alianțe cu Ponta... Doamne,…

