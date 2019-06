Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Muncii Lia Olguta Vasilescu a declarat, luni, ca modul in care a procedat procurorul in cazul copilului de la Baia de Arama a fost "devastator" pentru toata lumea. "Eu inteleg ca acolo este deschisa deja o ancheta si nu vreau sa fac comentarii. Dar ca mama, ca persoana,…

- Ministrul Justitiei, Ana Birchall, a afirmat luni ca va discuta cu procurorul general interimar, Bogdan Licu, dar si cu magistratii de la Sectia de Investigarea a Infractiunilor din Justitie (SIIJ) pentru ca ''gesturi'' precum cele din cazul fetitei adoptate din Baia de Arama sa nu…

- Presedintele Senatului, liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu, vorbeste despre „republica procurorilor”, Kovesi si Lazar, pornind de la cazul fetitei din Baia de Arama adoptata de o familie din SUA si preluata brutal de procuror de la asistentul maternal.

- Protest în fața Parchetului de pe lânga Curtea de Apel, la Craiova. Zeci de oameni veniți de la Baia de Arama protesteaza fața de modul în care fetița de 8 ani a fost luata de la asistenții maternali.

- Federatia Sindicatelor Democratice ale Politistilor din Romania (FSDPR) solicita Sectiei speciale de investigare a magistratilor cercetarea sub toate aspectele a modului in care s-a hotarat adoptia fetitei de opt ani din Baia de Arama, precum si a modului de punere in aplicare a hotararii si informarea…

- Premierul Viorica Dancila a revenit sambata dimineața cu o postare pe pagina sa oficiala de Facebook in care subliniaza ca persoanele care vor fi gasite vinovate in cazul fetiței de 8 ani din Baia de Arama care a fost luata cu mascații de acasa pentru a fi data spre adopție vor fi sancționate. Premierul…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a reactionat pe Facebook la cazul intens mediatizat al copilei de 8 ani care a fost luata cu mascatii de la familia care a crescut-o de mica pentru a fi data familiei din SUA care a adoptat-o. Demnitarul crede ca este "evident pentru toata lumea" care a fost rolul Politiei…