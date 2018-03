Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Curtii Constitutionale, Valer Dorneanu, spune ca CCR nu mai vrea sa fie implicata in Mecanismul de Copperare si Verificare si ca va discuta cu comisia MCV doar despre activitatea Curtii, nu si a altor institutii, cum sunt Parlamentul, instantele de judecata, Parchetul deoarece Curtea nu…

- Parlamentul olandez a adoptat luni o motiune prin care solicita guvernului condus de Mark Rutte sa ceara Bruxelles-ului inchiderea website-ului EUvsdisinfo, creat de Comisia Europeana pentru a fi o baza de date ce monitorizeaza asa-numitele stiri false (fake news) aparute in mass-media, transmite…

- Presedintele Klaus Iohannis a cerut miercuri Parlamentului reexaminarea Legii pentru modificarea si completarea Legii 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului. ''In opinia noastra, Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea si…

- Comisia speciala pentru legile Justitiei a Parlamentului isi reia activitatea miercuri si urmeaza sa inceapa dezbaterile pe modificarile aduse Legii 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor, Legii 304/2004 privind organizarea judiciara si Legii 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii,…

- Circulatia feroviara a fost intrerupta timp de 4 ore intre stațiile Timișu de Sus și Predeal, dupa ce mai mulți arbori au cazut pe liniile de cale ferata și au rupt liniile de contact care asigura alimentarea cu energie electrica a locomotivelor.

- SCM Craiova s-a calificat spectaculos in semifinalele Cupei EHF la handbal feminin, sambata, dupa ce a invins in deplasare puternica formatie rusa HC Lada Togliatti cu scorul de 26-23 (14-8), in mansa secunda a sferturilor de finala ale competitiei. In tur, Lada se impusese in Banie cu…

- Nationala Romaniei a invins reprezentativa Belgiei cu scorul de 62-12 (29-5), sambata, in etapa a 4-a din Rugby Europe International Championship (REIC) 2018, intr-o partida disputata pe stadionul Municipal din Buzau, tricolorii obtinand si punctul bonus ofensiv. AGERPRES/(AS-editor: Adrian Dragut,…

- Curtea de Apel Bucuresti a decis vineri ca Mihai Lucan poate exercita profesia de medic in unitatile medicale de stat. Decizia este definitiva. AGERPRES/(AS-autor: Eusebi Manolache, editor: Cristina Tatu, editor online: Gabriela Badea)

- Procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, a afirmat miercuri, la prezentarea raportului de activitate pe 2017, ca DNA se opune demersurilor care urmaresc slabirea legislatiei anticoruptie si schimbarea statutului de independenta in cazul magistratilor. (continua) AGERPRES/(AS…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a anuntat miercuri, la prezentarea raportului de activitate pe 2017, ca procurorii anticoruptie au solutionat anul trecut peste 3.800 de dosare, ceea ce reprezinta un record de la infiintarea institutiei. (continua). AGERPRES/(AS - autor: George Onea,…

- Camera Inferioara a Parlamentului din Olanda a votat abrogarea legii privind organizarea unui referendum consultativ pe marginea asocierii Ucrainei la UE, document care a blocat semnarea Acordului de asociere între partea ucraineana si statele membre în 2016. Peste…

- Rusul Karen Hacianov, cap de serie nr. 9, si cehul Tomas Berdych, favoritul numarul 4, s-au calificat vineri in semifinalele turneului ATP de la Marsilia, dotat cu premii totale de 645.485 euro. In sferturile de finala, Hacianov (47 ATP) l-a invins in doua seturi, 6-4, 6-4, pe francezul…

- Ministerul Justitiei a publicat, vineri, pe pagina de internet a institutiei, raportul privind activitatea manageriala de la Directia Nationala Anticoruptie. Site-ul Ministerului Justitiei nu a mai putut fi accesat de joi seara, de la ora 19,00, problema fiind remediata partial vineri,…

- Site-ul Ministerului Justiției s-a blocat din nou, vineri dimineața, așa cum s-a mai intamplat și cu o zi inainte. Platforma nu a mai putut fi accesata, dupa ce ministrul Justiției, Tudorel Toader, a anunțat ca demareaza procedura de revocare din funcție a procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție…

- Se circula mai incet chiar și fața de vremea lui Carol al II-lea. Partea proasta este ca lucrurile se vor inrautați in condițiile in care nu se investește aproape deloc in calea ferata. Deși are un buget de peste 1 miliard de euro in 2017, Compania CFR Infrastructura nu reușește sa creasca viteza trenurilor.…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, luni, ca Tudorel Toader trebuie sa faca o evaluare, un raport al activitatii DNA, sa prezinte acest raport si "sa faca corect ceea ce trebuie sa faca, de fapt, un ministru al Justitiei". ”Ministrul (Justitiei, Tudorel Toader - n.r.) trebuie sa faca…

- Presedintele Senatului: "Nu avem o dezbatere reala; sistemul de adoptare a legilor e total ineficient" Vicepresedintele Senatului, Mihai Gotiu (USR), sustine ca este cel mai activ senator, el inregistrand 410 intrebari, interpelari si declaratii politice cu care s-a clasat pe primul loc in Camera superioara…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, joi, ca va prezenta in camerele reunite ale Parlamentului raportul privind activitatea DNA, DIICOT si a Ministerului Public, urmand ca saptamana urmatoare, joi, sa prezinte public concluziile privind activitatea DNA. "Inainte de a accepta demnitatea…

- Un raport privind activitatea DNA poate fi prezentat in Parlament, dar nu poate fi votat sau adoptat si Parlamentul nu poate interveni in procedura de revocare a procurorului-sef al DNA, a declarat vineri, la Slatina, deputatul PSD de Olt Florin Iordache. Intrebat de jurnalisti care ar putea fi motivul…

- Constituirea unei comisii parlamentare de ancheta privind activitatea SPP este un demers politicianist, pentru ca activitatea acestei institutii putea fi analizata fara probleme in Comisiile de aparare, a declarat joi la Palatul Cotroceni presedintele Klaus Iohannis. Intrebat cum comenteaza…

- VEZI AICI DECLARAȚIILE COMPLETE ”Inainte de a accepta demnitatea de ministru al Justiției, am discutat cu liderii coaliției de guvernare și primit garanții de neimplicare a factorului politic in activitatea ministerului, in deciziile pe care le voi lua ca ministrul al Justiției, ceea ce s-a…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, joi, ca va prezenta saptamana viitoare, in camerele reunite ale Parlamentului, raportul privind activitatea desfasurata la nivelul Ministerului Public, DIICOT si DNA. AGERPRES/(A- editor: Catalin Alexandru, editor online: Ada Vilceanu)

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, joi, ca va prezenta saptamana viitoare, in camerele reunite ale Parlamentului, raportul privind activitatea desfasurata la nivelul Ministerului Public, DIICOT si DNA. Vom reveni cu amanunte.

- Ministreul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, vineri, ca va prezenta, in cursul saptamanii viitoare, raportul privind activitatea desfasurata la nivelul ministerului public, DIICOT, DNA. Toader a precizat, intr-o conferinta de presa la Ministerul Justitiei, ca va prezenta in camerele reunite ale…

- Aliatii europeni au recunoscut ca apararea comuna este o misiune a NATO si "doar a NATO", a declarat joi secretarul american al apararii Jim Mattis, la finalul unei reuniuni a ministrilor apararii din cadrul Aliantei Nord-Atlantice la Bruxelles, relateaza AFP. "Exista un acord clar de…

- Tudorel Toader va prezenta in fata Parlamentului raportul privind evaluarea procurorilor-sefi si concluziile sale in legatura cu activitatea celor trei parchete: PICCJ, DNA si DIICOT. ”Ministrul Justiției are obligația de a prezenta in Parlament un raport privind activitatea Ministerului Public, cu…

- Au trecut cele șase luni date Codruței Kovesi pentru repararea deficiențelor manageriale Ministrul Justitiei Tudorel Toader a anuntat vineri seara, la Antena 3, ca se va duce in plenul reunit al Parlamentului sa prezinte un raport comun despre activitatea sefilor parchetelor - Laura Codruta Kovesi -…

- CSM Bucuresti a invins echipa daneza FC Midtjylland cu scorul de 31-26 (16-13), duminica, la Ikast, in Grupa principala I a Ligii Campionilor la handbal feminin. AGERPRES (editor: Mihai Tenea, editor online: Gabriela Badea) Sursa foto: CSM_bucharest/Instagram

- In urma cu putin timp, un apel la 112 a anuntat ca un barbat a cazut de pe un moped, pe raza localitatii Poarta Alba, judetul Constanta.Potrivit SAJ Constanta, barbatul este inconstient.Stire in curs de actualizare. ...

- Anca-Nicoleta Alexandrescu va fi consilier onorific al prim-ministrului Viorica Dancila, conform unei decizii publicate joi in Monitorul Oficial. Activitatea sa este neremunerata, se mai arata in decizia semnata de sefa Guvernului. AGERPRES/(AS - autor: Madalina Cerban, editor: Florin…

- Decretul privind numirea Guvernului condus de Viorica Dancila a fost publicat, luni, în Monitorul Oficial. Presedintele Klaus Iohannis a semnat luni acest decret. Tot luni, membrii Executivului condus de Viorica Dancila au primit votul de învestitura în plenul reunit al Parlamentului.…

- Ministrul propus pentru preluarea portofoliului Ministerului Muncii si Justitiei Sociale, Lia Olguta Vasilescu, a primit luni aviz favorabil din partea comisiilor reunite de specialitate ale Parlamentului. Lia Olguta Vasilescu a fost validata cu 30 voturi pentru, 15 impotriva si doua abtineri.AGERPRES/(AS…

- Ministrul propus pentru portofoliul Educatiei, Valentin Popa, a primit luni aviz favorabil din partea comisiilor reunite de specialitate ale Parlamentului. S-au inregistrat 22 de voturi ''pentru'' si 12 ''impotriva''. AGERPRES/(AS - autor: Roberto Stan,…

- Ministrul propus pentru preluarea portofoliului Afacerilor Interne, Carmen Dan, a primit luni aviz favorabil din partea comisiilor reunite de specialitate ale Parlamentului. AGERPRES/(AS - autor: Daniel Alexandru Florea, editor: Andreea Rotaru, editor online: Anda Badea) Citeste si:…

- Ministrul propus pentru preluarea portofoliului Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Stefan Radu Oprea, a primit luni aviz favorabil din partea comisiilor reunite de specialitate a Parlamentului. Oprea a fost validat cu 32 voturi pentru, 13 impotriva si nicio…

- Ministrul propus pentru preluarea portofoliului Energiei, Anton Anton, a primit luni aviz favorabil din partea comisiilor reunite de specialitate ale Parlamentului. Anton Anton a fost validat cu 44 voturi pentru, 13 impotriva si nicio abtinere. AGERPRES/(AS - autor: Mariana Nica, editor:…

- Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie au solicitat Tribunalului Bucuresti luarea, pentru o durata de 60 de zile, a masurii preventive constând în interdictia initierii procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice SC Tel Drum SA ori, dupa caz, suspendarea acestor proceduri.…

- Presedintele Camerei Deputatilor si al PSD, Liviu Dragnea, si presedintele Senatului si al ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, declara, in scrisoarea comuna adresata oficialilor Comisiei Europene, ca sunt "cel putin surprinzatoare" preocuparile exprimate de acestia privind lipsa de transparenta si de…

- Activitatea din industrie a cazut puternic in ultima luna a anului trecut, insa indexul de optimism al managerilor a crescut semnificativ in decembrie, de la 63 in noiembrie la 67, potrivit Barometrului Industrial realizat de IRSOP si SNSPA. "In luna decembrie, activitatea din industrie…

- Marius-Iulian Carabulea a fost eliberat, la cerere, din functia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat, printr-o decizie a premierului interimar Mihai Fifor. Decizia a fost publicata vineri in Monitorul Oficial. Marius-Iulian Carabulea a fost…

- Circulatia trenurilor de mare viteza Thalys care leaga Parisul de Germania si Olanda a fost intrerupta joi ''pana la ora 14:00 (13:00 GMT) cel putin'', a anuntat compania. ''Reluarea traficului este conditionata de redeschiderea liniilor clasice si de mare viteza…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat marti ca i-a acceptat demisia premierului Mihai Tudose si va convoca pentru miercuri consultari cu partidele politice pentru formarea noului Guvern. "Premierul Tudose mi-a inaintat demisia si am acceptat-o", a declarat Iohannis, la Palatul Cotroceni.…

- PSD va evalua activitatea Ministerului Justiției si pe cea a lui Tudorel ToaderAnunțul a fost facut, la Interviurile Libertatea LIVE, de catre Robert Cazanciuc, președintele comisiei Juridice din Senat. Politicianul spune ca este nevoie de o analizata cu privire la implementarea programului de guvernare,…

- Propunerea de numire a senatorului PSD Ioan Denes ca ministru al Apelor si Padurilor a ajuns la Palatul Cotroceni, potrivit Administratiei Prezidentiale. Luni, premierul Mihai Tudose a anuntat ca va trimite marti dimineata, la Palatul Cotroceni, propunerea pentru conducerea Ministrului…

- Artista nu a fost prinsa de partenerul sau de trapez si a cazut in unghi oblic spre marginea plasei de protectie, iar de aici a picat direct in manej. Inaltimea de la care a cazut este comparabila cu cea a unui bloc cu 9 etaje. In ciuda faptului ca aceasta cadere a fost atenuata de plasa,…

- Doina Pana isi anunta dremisia din functia de ministru al Apelor si Padurilor, motivand ca nu ii mai permite starea de sanatate sa continue activitatea in Guvern.Doina Pana isi anunta dremisia din functia de ministru al Apelor si Padurilor, motivand ca nu ii mai permite starea de sanatate sa continue…

- Australianul Nick Kyrgios, cap de serie nr.3, s-a calificat miercuri în sferturile de finala ale turneului ATP de la Brisbane, dotat cu premii în valoare de 468.910 dolari, dupa ce a dispus în trei seturi, 6-7 (3/7), 7-6 (7/5), 6-2, de compatriotul sau Matthew Ebden. Într-o alta…

- Proiectul bugetului asigurarilor sociale de stat pentru anul 2018 a fost adoptat vineri de plenul Parlamentului. In favoarea proiectului au votat 255 de parlamentari, iar 90 au fost impotriva. AGERPRES/(AS - autor: Livia Popescu, editor: Andreea Rotaru, editor online: Gabriela Badea)…

- Proiectul bugetului de stat pentru anul 2018 a fost adoptat, vineri, de plenul Parlamentului. In favoarea proiectului bugetului de stat au votat 255 parlamentari, iar 95 au fost impotriva. AGERPRES/(AS - autor: Livia Popescu, editor: Mihai Simionescu, editor online: Gabriela Badea)