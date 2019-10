Ofensiva turcă în Siria. Forţele kurde, mesaj către Washington: Să-şi asume responsabilitatea morală Ankara a lansat miercuri o ofensiva in nordul Siriei impotriva unei militii kurde, la doua zile dupa ce SUA au retras trupele americane desfasurate in anumite sectoare din apropierea frontierei cu Turcia, scrie Agerpres. "Ii invitam pe aliatii nostri sa-si asume responsabilitatea morala si sa-si respecte promisiunile", se mentioneaza intr-un comunicat citit in cadrul unei conferinte de presa a Fortelor democrate siriene (SDF), alianta arabo-kurda care controleaza regiuni vaste in nordul si nord-estul Siriei. "Nu vrem sa-si trimita soldatii pe front" "Nu vrem sa-si trimita soldatii pe front" SDF au fost aliate… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

- Acest decret de sanctiuni pe care trebuie sa il adopte Donald Trump urmareste "sa descurajeze Turcia de a extinde ofensiva sa militara in nord-estul Siriei", a declarat Steven Mnuchin, fara sa precizeze daca extinderea ar trebui inteleasa in termeni de geografie sau de timp, potrivit Agerpres.…

- "Sa fie clar, noi (SUA) nu abandonam fortele kurde partenere", a declarat Esper in fata jurnalistilor, adaugand ca forte ale SUA raman cu kurzii in unele zone ale Siriei si ca SUA au retras doar 50 de soldati din zona de conflict. Turcia a pus SUA intr-o "situatie dificila", a adaugat el.…

- Presedintele Donald Trump si-a exprimat miercuri speranta ca omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, care a lansat o ofensiva impotriva fortelor kurde din Siria, va actiona in mod "rational" si pe cat de "uman" posibil, informeaza AFP. "Sper ca va actiona in mod rational", a declarat Trump la Casa Alba.…

- Turcia a atacat Siria. ”Fortele armate turce si Armara Nationala Siriana (rebeli sustinuti de Ankara) au inceput operatiunea «Izvorul Pacii» in nordul Siriei”, a anuntat Erdogan pe Twitter. ALERTA mondiala. Armata turca a trecut frontiera, ar putea urma o baie de sange Aceasta operatiune…

- Ankara a anuntat marti ca a incheiat pregatirile in vederea unei operatiuni impotriva fortelor kurde din nordul Siriei, a doua zi dupa plecarea militarilor americani care au parasit anumite zone de la frontiera dintre cele doua tari. "Vom apara impreuna teritoriul sirian si nu vom accepta…

- Presedintele american Donald Trump a sustinut luni decizia administratiei sale de a retrage trupele SUA din nordul Siriei, argumentand ca este prea costisitor sa mentina sprijinul fortelor kurde care lupta contra gruparii Statul Islamic (SI), transmit AFP, Reuters si dpa. ''Kurzii au luptat…

- Fortele americane au inceput luni sa se retraga din zone situate in apropierea frontierei turce, in nordul Siriei, potrivit unor surse kurde si unui ONG, deschizand astfel calea unei ofensive militare promise de Ankara impotriva fortelor kurde, relateaza AFP.

- In ultimele luni, SI a organizat o serie de atentate care au vizat in special fortele kurde din fostele sale fiefuri situate in nordul si nord-estul Siriei. Caderea 'califatului' autoproclamat de SI in 2014 a fost anuntata pe 23 martie dupa cucerirea ultimului bastion al jihadistilor din estul Siriei…