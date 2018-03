Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul chinez al Comertului, Zhong Shan, si ministrul german al Economiei, Brigitte Zypries, au avertizat duminica in privinta faptului ca politica administratiei Donald Trump de a impune taxe suplimentare pentru importurile de otel si aluminiu pune in pericol economia globala, ...

- BUCUREȘTI, 10 mar — Sputnik, Daniel George Nistor. Jeffrey Sachs crede ca România trebuie sa ramâna o economie deschisa si sa pledeze pentru o Uniune Europeana cât mai puternica. „Economia mondiala arata bine, dar depinde ce decizii vor lua liderii lumii.…

- Reputatul economist american Jeffrey Sachs s-a aflat vineri, 9 martie, la Cluj, unde a primit titlul de Doctor Honoris Causa din partea Universitatii Babes-Bolyai (UBB). Sachs, care i-a consiliat in trecut pe Mihail Gorbaciov si Boris Eltin, este considerat de publicatiile „New York Times“ si „Time“…

- Reputatul economist american Jeffrey Sachs s-a aflat vineri, 9 martie, la Cluj, unde a primit titlul de Doctor Honoris Causa din partea Universitatii Babes-Bolyai (UBB). Sachs, care i-a consiliat in trecut pe Mihail Gorbaciov si Boris Eltin, este considerat de publicatiile „New York Times“ si „Time“…

- Problema capacitatii excedentare de productie a otelului trebuie tratata intr-un forum global, pentru a evita escaladarea disputelor comerciale, a afirmat marti seful Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), Angel Gurria, ca reactie la planurile presedintelui american Donald Trump…

- UE, gata sa sancționeze noua tari, inclusiv Romania, pentru poluare Comisia Europeana va decide miercuri daca lanseaza ori nu procedurile de sanctionare a celor noua state membre UE, printre care se numara si Romania, evaluate in privinta masurilor de imbunatatire a calitatii aerului in zone urbane,…

- Narcoffee Roasters, reteaua de cafenele de specialitate fondata de catre antreprenorii clujeni Marcelus Suciu si Dan Isai, fondatorul Salad Box, a inregistrat afaceri de 3 milioane de lei in primul an de la lansare pe piata, prima unitate fiind inaugurata la inceputul anului trecut, in Cluj-Napoca.…

- 'Sa nu lasam stanga nationalistilor. Noua social-democratie trebuie sa fie cu adevarat de stanga', a spus el intr-un interviu acordat cotidianului Le Soir si postului RTL, in care si-a prezentat o carte recent publicata si intitulata 'Dans ce clair-obscur surgissent les monstres' (In acest clar-obscur…

- Vanzarile nete ale producatorul american de chimicale DowDuPont au inregistrat o crestere de 14% in al patrulea trimestru, depasind astfel estimarile Wall Street-ului, datorita economiei globale puternice care a dus la o crestere a cererii si a preturilor pentru produsele lor, scrie Reuters.…

- Oficiul federal de statistica (Destatis) a informat vineri ca, in 2017, Guvernul german, cele 16 landuri, precum si bugetul asigurarilor sociale, au inregistrat un surplus de 36,6 miliarde de euro, o suma echivalenta cu 1,1% din Produsul Intern Brut. Acesta este al patrulea an consecutiv in care Germania…

- Rectorul Universitații Tehnice Cluj: "E greu sa ținem tinerii in instituție, cu salariile pe care le au in IT" Rectorul Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca, Vasile Topa, semnaleaza o problema care va trebui rezolvata: cea a cadrelor didactice, mai ales din zona tehnologiei informației (IT). …

- Bulgaria avea cel mai mic salariu minim pe economie din Uniunea Europeana, in luna ianuarie 2018, respective 261 de euro pe luna, urmata de Lituania, 400 de euro, si Romania, 408 euro, arata datele publicate vineri de Eurostat și citate de Agerpres. La nivel general, salariul minim pe economie este…

- ”Politicile de diabolizare” au fost propice unor nenumarate incalcari ale drepturilor omului in 2017, afirma Amnesty International in raportul sau anual publicat joi, denuntand politicile europeana si americana a lui Donald Trump in domeniul imigratiei si primirii refugiatilor, relateaza AFP conform…

- Numarul vehiculelor comerciale noi inmatriculate in Romania a crescut in ianuarie cu 77,6%, la 2.467 unitati, in timp ce piata europeana a avansat cu 8%, la un volum total de 187.811 unitati, potrivit datelor ACEA - Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile si ACAROM - Asociatia Constructorilor…

- „In cadrul evenimentului vor putea afla informatii in premiera despre programe de studiu, taxe, burse sau oportunitati de dezvoltare direct de la cele peste 100 de universitati si institutii educationale din 18 tari precum Italia, Germania, Grecia, Belgia, SUA, Elvetia sau Franta. Cei interesati sa…

- Ministrul bulgar de Externe Ekaterina Zaharieva a indemnat din nou UE sa-si extinda frontiera zonei de libera circulatie Schengen.Intr-un interviu acordat recent cotidianului german Die Welt, ea nu a indemnat doar la ridicarea controalelor temporare la frontiere in Uniune, ci a cerut ca…

- Economia a crescut in 2017, nu si increderea romanilor. PSD va da vina pe Isarescu pentru cresterea inflatiei, dobanzilor, cursului In 2017, economia Romaniei a crescut cu 7%, sfidand estimarile analistilor si inclusiv prognozele superoptimiste ale PSD / Dragnea, care mergeau pe o crestere de numai…

- O intalnire a ministrilor de externe din Rusia, Franta, Germania si Ucraina, consacrata conflictului din estul Ucrainei, a fost anulata, a anuntat vineri ministerul german de externe. Ministrii urmau sa se intalneasca in cursul serii, cu ocazia Conferintei pentru Securitate de la Munchen, reaminteste…

- O veste nu tocmai buna vine in urma unei cercetari despre condițiile de trai a zece state europene. Iar Marea Britanie se afla pe ultimul loc, in urma unor țari precum Germania, Spania, Irlanda Italia sau Polonia.

- Un numar de 1,286 milioane de autoturisme au fost inmatriculate in prima luna a acestui an in Uniunea Europeana si tarile EFTA, in crestere cu 6,8% fata de 1,20 milioane unitati in luna ianuarie 2017. Comparativ, pe ansamblul anului 2017 vanzarile de autoturisme noi in Europa au inregistrat o crestere…

- Cel mai puternic ritm de crestere a fost inregistrat in Romania, a anuntat joi Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile /ACEA/, informeaza Reuters. Un numar de 1,286 milioane de autoturisme au fost inmatriculate in prima luna a acestui an in Uniunea Europeana si tarile EFTA, in crestere…

- România întâlnește, în luna aprilie, Elvetia în cadrul barajului de accedere în Grupa Mondiala 1 din FED Cup.Cu 6975 de puncte, Elvetia este pe locul 6 în clasamentul FedCup si a ajuns la baraj dupa ce a fost învinsa de echipa Cehiei…

- Marius Copil (27 ani, 93 ATP) s-a impus intr-o ora si 20 de minute in fata unui adversar de 34 de ani, care ocupa locul 28 in ierarhia mondiala. Aceasta este prima semifinala a jucatorului aradean la un turneu ATP.Marius Copil a reusit 13 asi in acest meci, fata de 6 ai lui Muller, care…

- Romania a depașit limitele de poluare, riscand sancțiuni in acest sens. Comisia Europeana a somat țara noastra, precum și alte opt state europene, sa ia masuri pentru a diminua poluarea aerului, pana la sfarșitul saptamanii viitoare. In caz contrar, urmeaza sa fie lansate procedurile de sancționare.…

- Comisia Europeana a avertizat marti un numar de noua state membre, printre care se numara si Romania, ca au timp pana la finele saptamanii viitoare sa prezinte noi masuri pentru reducerea poluarii aerului si, astfel, sa evite sa fie trimise in fata justitiei europene, informeaza AFP. Cele…

- Campioana mondiala en-titre la handbal masculin, Franta, a fost eliminata, vineri seara, in semifinalele Campionatului European, de reprezentativa Spaniei, care s-a impus cu scorul de 27-23 (15-9). A doua semifinala a CE din Croatia este programata, tot vineri seara, intre Danemarca si Suedia.Franta,…

- Numarul innoptarilor inregistrate anul trecut in structurile de primire turistica din Uniunea Europeana au depasit 3,25 miliarde, in crestere cu 5,1% fata de 2016, arata datele preliminare publicate miercuri de Eurostat. In termeni absoluti, Spania cu 471 milioane innoptari, in crestere…

- 'Nu exista nicio indoiala ca aceasta campanie de dezinformare pro-Kremlin este o strategie orchestrata, care furnizeaza aceleasi articole de dezinformare in cat mai multe limbi posibil, prin cat mai multe canale, cat mai des posibil', a declarat comisarul european pentru securitate, Julian King,…

- Activele nete ale cetatenilor ca parte din venitul disponibil – au ramas la fel ca acum cinci ani, chiar daca economia Romaniei a avut cea mai rapida crestere din Uniunea Europeana, arata o analiza publicata duminica de Bloomberg. „Beneficiile vietii in economia cu cea mai rapida crestere din Uniunea…

- Președintele Iranului Hassan Rohani a afirmat ca administrația Donald Trump nu a reușit sa puna în pericol acordul nuclear din 2015 dintre Teheran și șase 6 puteri ale lumii, și ca acest acord e o victorie pe termen lung. Acordul dintre Iran, Statele Unite, Germania, Rusia, Franța,…

- Președintele Iranului Hassan Rohani a afirmat ca administrația Donald Trump nu a reușit sa puna în pericol acordul nuclear din 2015 dintre Teheran și șase 6 puteri ale lumii, și ca acest acord e o victorie pe termen lung. Acordul dintre Iran, Statele Unite, Germania, Rusia, Franța,…

- Presedintele american a confirmat suspendarea sanctiunilor economice contra Iranului ridicate in cadrul acestui acord incheiat cu Teheranul si celelalte mari puteri (Marea Britanie, Franta, Rusia, China si Germania). Casa Alba a avertizat insa ca este "ultima suspendare pe care o va semna"."Este…

- Statele Unite raman deocamdata in acordul istoric din 2015 privind programul nuclear iranian, dar Donald Trump a lansat vineri un ultimatum europenilor ca sa il ajute sa il inaspreasca in urmatoarele luni daca vor sa evite retragerea efectiva a Washingtonului, transmite AFP. Presedintele…

- Seful diplomatiei iraniene Mohammad Javad Zarif urmeaza sa se întâlneasca joi la Bruxelles cu ministrii de externe din Germania, Franta si Marea Britanie, precum si cu sefa diplomatiei europene Federica Mogherini, pentru a discuta despre acordul nuclear iranian înainte de o decizie…

- Franta a inregistrat putin peste 100.000 de cereri de azil in anul 2017, un nivel ‘istoric’, cu o crestere masiva a numarului dosarelor depuse de cetatenii albanezi si ce cei din Africa Occidentala, a anuntat luni directorul Biroului francez pentru protectia refugiatilor si a apatrizilor (OFPRA), Pascal…

- Faptul ca Donald Trump se auto-caracterizeaza drept „un geniu stabil” referindu-se la starea lui mentala, pe care cartea „ Fire and Fury“ o pune sub semnul intrebarii, este considerat de analisti drept un gest cel putin imatur. In Europa, „unii din cei mai apropiati aliati internationali ai SUA, inclusiv…

- Numarul cererilor inregistrate de OFPRA au sporit cu 17% anul trecut fata de 2016, dupa o crestere de 6,5% in 2016 fata de anul precedent.Este vorba despre o crestere 'sustinuta chiar daca nu este un aflux masiv', a adaugat Brice, in opinia caruia acest lucru confirma ca Franta este printre…

- Marea Britanie va ocupa ultima pozitie intr-un clasament international al cresterilor salariale anul viitor, potrivit unei analize realizate de centrul national al sindicatelor britanice TUC, relateaza The Independent. Potrivit estimarilor TUC, 2018 va fi un an “mai sumbru” decat anii anteriori…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si-a exprimat speranta unor relatii mai bune cu Germania si Uniunea Europeana (UE), dupa un an tensionat, intr-un interviu publicat joi, scrie AFP, conform News.ro . Turcia si-a vazut in 2017 aproape complet oprite indelungatele negocieri privind candidatura sa…

- Ayatollahul Ali Khamenei nticipeaza ca presedintele Donald Trump va esua impotriva Iranului la fel ca "mai inteligentul" Ronald Regan "Regan era mai puternic si mai inteligent decat Trump, si era un actor mai bun in privinta lansarii de amenintari, si de asemenea a actionat impotriva noastra si…

- Maratonista Anuța Catuna a fost declarata cetațean de onoare al județului Bistrița Nasaud. Caștigatoare a cursei de la New York, fosta sportiva a fost premiata miercuri.Anuța a fost propusa de sportulbistritean.ro, chiar daca ea a anunțat ca nu poate participa la decernarea premiului, fiind stabilita…

- Numarul de autovehicule comerciale noi inmatriculate in Romania a crescut in primele unsprezece luni ale anului cu 1,7%, la 21.318 unitati, potrivit datelor ACEA - Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile si ACAROM - Asociatia Constructorilor de Automobile din Romania. Categoria…

- Primul tren bloc complet GEFCO pe Drumul Matasii: din China in Franța in mai puțin de 3 saptamani Pe data de 22 noiembrie, GEFCO a salutat sosirea in Franța a trenului bloc incarcat complet cu containerele sale, dupa un parcurs de 11.000 km, avand ca punct de plecare China. Trenul a transportat containere…

- Franta este noua campioana mondiala la handbal feminin, dupa ce a reusit sa invinga cu scorul de 23-21 (11-10) selectionata Norvegiei, detinatoarea titlului, in finala Campionatului Mondial din Germania, disputata aseara, la Hamburg. Acesta este al doilea titlu mondial din ...

- Franta este noua campioana mondiala la handbal feminin, dupa ce a reusit sa invinga cu scorul de 23-21 (11-10) selectionata Norvegiei, detinatoarea titlului, in finala CM 2017, disputata duminica la Hamburg (Germania). Acesta este al doilea titlu mondial din istoria handbalului feminin din Hexagon,…

- Franta este noua campioana mondiala la handbal feminin, dupa ce a reusit sa invinga cu scorul de 23-21 (11-10) selectionata Norvegiei, detinatoarea titlului, in finala CM 2017, disputata duminica la Hamburg (Germania). Acesta este al doilea titlu mondial din istoria handbalului feminin din Hexagon,…

- Inaintea finalei Campionatului Mondial din Germania, organizatorii au anunțat deja echipa ideala a turneului final. Sunt jucatoare exclusiv de la cele patru semifinaliste. Cristina Neagu nu mai prinde astfel "7"-le de baza. CSM București are, in schimb, o reprezentanta, pe suedeza Nathalie Hagman, desemnata…

- Luna trecuta, au fost livrate in regiune aproximativ 1,18 milioane de vehicule, fața de 1,25 milioane de unitați in perioada similara din 2016. EFTA (Asociația Europeana a Liberului Schimb) este alcatuita in prezent din patru state: Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția. Aproape toate…