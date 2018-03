Stiri pe aceeasi tema

- Diplo are planuri mari pentru urmatoarea perioada, ba chiar va avea parte de o vara destul de agitata. Artistul tocmai ce a lansat videoclipul piesei “Worry no more”, creata in colaborare cu Lil Yachty și Santigold, iar piesa e chiar boom. Artistul pregatește și Ep-ul “California”, la care lucreaza…

- Jucatorii echipei Boston Bruins le-au oferit un adevarat festival ofensiv fanilor lor, joi seara, in Liga profesionista nord-americana de hochei pe gheata, impunandu-se cu scorul de 8-4 in fata campioanei en titre, Pittsburgh Penguins. Cehul David Krajci a reusit al patrulea sau hat-trick in NHL, in…

- Noii speakeri confirmați la TEDxAlbaIulia sunt Andreea Raicu, Alin Comșa și Andreea Bebu. Ce-a de a doua ediție a evenimentului va avea loc in data de 24 martie, la Casa de Cultura a Sindicatelor. Tema de anul acesta, “Mind the gap”, este o invitație la a descoperi diferențe sau obstacole care poate…

- Vanotek revine cu single-ul “Back to Me”, in colaborare cu Eneli. Piesa este compusa de cei doi artiști și produsa de Vanotek. Piesa “Back to Me” este inclusa pe primul album al lui Vanotek, lansat la finalul lui 2017 care include cele mai cunoscute piese precum “Tell Me Who” feat. Eneli, “In dormitor” și “My…

- Kendrick Lamar este cunoscut pentru show-urile super spectaculoase, iar concertul de la Brit Awards nu s-a lasat mai prejos. Concertul susținut de Kendrick Lamar a inceput cu piesa “Feel”, de pe albumul “Damn”, care se oprea și repornea inainte ca Kendrick sa inceapa sa cante. In timpul reprezentației…

- Rihanna și-a petrecut ziua de naștere lansand un nou produs din colecția Fenty beauty. Celebra cantareața vrea sa le incante pe fane cu o pudra iluminatoare aurie intitulata “Dirty thirty”. Happy birthday @badgalriri ✨✨ Our limited edition #KILLAWATT in #TROPHYWIFE is exclusively available on fentybeauty.com…

- Chiar daca cei doi nu și-au terminat relația in termeni tocmai amiabili, se pare ca Rihanna e cam greu de uitat pentru Chris Brown. Artistul a ținut sa-i ureze lui Riri un calduros la mulți ani printr-o postare emoționanta pe Instagram. Acesta a folosit o fotografie a vedetei din copilarie, careia i-a…

- Cu un nou album in proces de creare, Arctic Monkeys iși propun sa revoluționeze scena, lucrand la noi idei pentru viitoarele concerte. La inceputul lunii, Alex Turner, solistul trupei susținea ca cel de-al șaselea album va fi lansat in 2018, deși nu a dat o data exacta. Cu toate acestea, artiștii se…

- Recorul Rihannei pentru cele mai multe videoclipuri de pe YouTube ale unui artist au depasit 100 de milioane de vizualizari fiecare a fost doborât de o gaina, Galinha Pintadinha, un personaj popular dintr-o serie de clipuri muzicale animate braziliene.Galinha Pintadinha (Gainusa…

- Futsal PAS GRESIT… Esec pentru Internazionale Traian Vaslui in mansa tur a turului III din Cupa Romaniei la futsal – U19. Gruparea vasluiana a cedat, la limita, scor 1-2, in deplasare, impotriva echipei similare a CS United Galati. Returul va avea loc la sfarsitul acestei saptamani in Sala Polivalenta…

- Sagețile iubirii au plutit ieri la cele trei date-uri pe care le-am pus la cale cu Radio Tinder, dar și printre vedetele de peste ocean. Unele dintre ele și-au declarat public iubirea, așa ca sa știe toata lumea ce simt. Kim Kardashian a postat o fotografie și un mesaj pe Twitter pentru Kanye West.…

- Shazam e aplicația cool care te ajuta de fiecare data cand iți place o melodie super mult și habar n-ai cum se numește. In ultima saptamana, astea au fost cele mai cautate piese in Romania. 5. Sofi Tukker Feat. NERVO & The Knocks & Alisa Ueno – Best Friend 4. Lost Frequencies & Netsky – Here With You…

- Daca nu știai cu ce sa-ți surprinzi jumatatea, Rihanna iți da o idee la indemana. Superstarul a lansat o colecție de șosete classy cu accente vintage, create special pentru ziua indragostiților. Colecția se numește “#coldhearted” și a fost creata in colaborare cu firma Stance. Colecția conține trei…

- Chris Brown și-a postat Twitter visul de a colabora cu Rihanna, Beyonce și Bruno Mars pentru un turneu global. Asta deși in 2009, chiar cu o seara inainte de Grammy, Chris Brown pleda vinovat pentru atacul asupra Rihannei, care era prietena sa la acea vreme. “Daca decideți sa-l faceți fara mine… atunci…

- Un inel cu pietre stralucitoare reprezinta cea mai frumoasa declarație de iubire. De aceea, de Valentine`s Day, Palas le ofera indragostiților posibilitatea de a caștiga o bijuterie cu diamante, 60 de cine romantice și peste 1.000 de alte premii. Se apropie Valentine`s Day, iar Palas vine in intampinarea…

- “Click Click“, single-ul de debut al lui Emil Rengle, a fost inclus pe coloana sonora a filmului “Mom and Dad”, regizat de Brian Taylor, ce va avea premiera pe 19 ianuarie in cinematografele din toata lumea. Filmul este unul thriller/horror și ii are in distribuție pe Nicolas Cage, Selma Blair și Anne…

- Rihanna este ambasadorul “Global Partnership for Education” și a ajutat la strangerea a 2 miliarde de dolari impreuna cu președintele Emmanuel Macron pentru a sprijini educația in lume. Cei doi au inceput o colaborare din iunie prin intermediul Twitter și au promis ca vor lupta impreuna pentru țarile…

- Andrew Phipps Newman, in varsta de 45 de ani, co-fondator al unei agenții de publicitate, a fost in vacanța in insulele Galapagos, in apropierea Ecuadorului. La un moment dat, un rechin lung de patru met...

- Pentru cei ce au așteptat cu sufletul la gura lista de piese ce vor aparea pe coloana sonora a filmului “Black Panther”, ei bine, puteți rasufla ușurați caci lista e acum pe virginradio.ro. Kendrick Lamar va interpreta “Black Panther”, pe langa colaborarea cu SZA pentru “All the stars”, piesa compusa…

- Echipa AS Roma a invins in deplasare, cu scorul de 1-0, formatia Hellas Verona, intr-o partida din cadrul etapei a 23-a a campionatului de fotbal al Italiei, disputata duminica. Oaspetii au obtinut victoria gratie golului marcat de turcul Cengiz Under, dupa numai 45 secunde de joc. Portarul…

- Tiesto & Sevenn au lansat in 2017 un festival anthem, “BOOM” care a devenit un “must play” in circuitul de festival. “Olandezul zburator” a decis sa duca piesa la nivelul urmator, lansand o versiune noua, vocala. Tiesto l-a ales pe rapper-u american Gucci Mane sa-si faca treaba pe linia de voce, rezultatul…

- Fetița cantareței P!nk și-a intalnit idolul la decernarea premiilor Grammy și n-o sa-ți vina sa crezi cine este persoana catre care aspira micuța. Este vorba de Rihanna, care a facut un show incendiar la a 60 a ediție Grammy. P!nk chiar a postat la Grammy o poza pe Instagram in care se reflecta superb…

- O alta intrebare boom de’a lui Andrei Niculae a facut furori si astazi pe whatsapp-ul Virgin Radio Romania dar si pe pagina de oficiala de Facebook! “Daca maine pe vremea asta vine apocalipsa, tu ce ai face in urmatoarele 24 de ore?” a fost intrebarea zilei, iar cateva din sutele de mesaje sunt aici:…

- James Corden a acaparat camerele video in timpul decernarii premiilor Grammy, dar in culise lumina a fost pusa doar pe Kendrick Lamar și Jay-Z. Cele doua mega staruri hip-hop le-au facut pe vedete precum Lady Gaga, Lorde, Jerry Seinfield și Rihanna sa treaca de la gelozie chiar la nervozitate, eclipsandu-le…

- La acțiune au participat cei de la Direcția Regionala Vamala Timișoara impreuna cu Gruparea de Jandarmi Mobila Timișoara. Controalele s-au desfașurat in piețele din municipiul Arad și au vizat comerțul cu produse de contrabanda. „Pe timpul desfașurarii actiunii au fost depistate patru persoane…

- Vedetele de la Hollywood sunt o sursa de inspiratie pentru fanii din toata lumea, atat in ceea ce priveste tinutele originale, coafurile, make-up-ul, cat si casele in care locuiesc sau relatiile de iubire pe care le traiesc in lumina reflectoarelor. Beyonce si Rihanna iubesc rujurile in nuanta crimson…

- Simona Halep a inceput anul cu un mindset de invidiat. A schimbat cu totul felul in care percepe fiecare meci și reușește sa se relaxeze, ba chiar sa și rada in loc sa puna și mai multa presiune pe ea. A afișat zambetul acela de self confidence atat in semifinala, cat și in optimi și le-a facut... View…

- Gala premiilor Oscar va avea loc anul acesta pe 4 martie, in locația tradiționala, la Dolby Theatre din Los Angeles. Academia Americana de Film a facut publica lista completa a nominalizarilor pentru Oscar, eveniment ce a ajuns la cea de-a 90-a ediție. Cel mai bun film Call Me by Your Name Darkest Hour…

- Top 10 – Cele mai bune aparitii de la SAG Awards 2018 Ceremonia din acest an a Screen Actors Guild Awards (SAG Awards) a avut loc aseara in Los Angeles. Zeci de vedete feminine din industria filmului si a productiilor de televiziune si-au facut aparitia pe Red Carpet. Stilistii au intocmit o selectie…

- Fiecare nuanța de ruj reprezinta o stare de spirit, unul dintre milioanele de detalii care ii pun in evidența fumusețea. Alina ne spune ca pana la urma totul incepe, pentru o femeie care știe sa aiba grija de imaginea ei, cu un ruj. Așa a fost și pentru tine?  Concursul cu premii AVON continua... View…

- CSȘ-CSM Ploiești – Phoenix Constanta, astazi, ora 15:00, Sala „Olimpia” Bogdan Chitic La cel de-al treilea sezon consecutiv in Liga 1, baschetbalistele de la CSȘ-CSM Ploiești sunt pregatite sa ia in premiera contactul cu faza semifinala. Aflate pe poziția a 4-a inaintea debutului in a doua jumatate…

- Kim Kardashian și Kanye West au primit mai multe oferte de milioane pentru a oferi fotografii ale noului nascut. Cuplul a refuzat insa orice oferta. Nenumarate agenții publicitare, dar și agenții de presa au inceput sa faca astfel de oferte, cu prețuri ce variau intre 2 și 5 milioane dolari, inca de…

- Nici nu s-au casatorit inca și deja sunt subiect de film. Providerul de servicii de televiziune Lifetime a anunțat ca demareaza proiectul “Harry & Megan: The Royal Love Story” și, așa cum sugereaza și titlul, va creiona una dintre cele mai populare povești ale anului 2017. Filmul e deocamdata in stadiul…

- Destul de discreta in aparițiile publice cu iubitul ei, Rihanna a fost surprinsa cu acesta la Paris, in ceea ce pare a fi o vacanța super romantica. Hassan Jameel, in varsta de 29 de ani, este membrul uneia dintre cele mai bogate familii din Arabia Saudita și, de ceva vreme, este noul iubit al frumoasei…

- Rihanna a fost coplesita de tristete la inmormantarea verisorului sau, Tavon Kaiseen Alleyne, care a fost impuscat in a doua zi de Craciun, chiar dupa ce el si artista au petrecut sarbatorile impreuna.

- Mai mult decat barbații! Cand va veni apocalipsa, s-a descoperit ca femeile vor avea mai multe șanse de supraviețuire, potrivit unui studiu al Universitații de Sud din Danemarca. Cercetatorii de acolo au analizat mai multe perioade grele, multe dintre ele fiind perioade de foamete din ultimii 300 de…

- Credincioșii obișnuiesc sa aprinda candela aproape in fiecare zi, insa nu toți cunosc motivul pentru care acesta se aprinde doar in fața icoanelor. In centrul rugaciunilor noastre in fața icoanelor se afla lumina candelei, lumina Mantuitorului. Candela aprinsa lumineaza chipul sfantului reprezentat…

- A fost o seara fantastica peste ocean, la Los Angeles, la decernarea Globurilor de Aur, cel puțin pentru echipa filmului “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri” și a miniserialului de televiziune “Big Little Lies”, care au dominat ceremonia cu cate patru statuete. La polul opus, marele eșec a fost…

- Studiourile de la Hollywood promit un 2018 prosper, cu filme de box office de la regizori precum Steven Spielberg, Ron Howard, fratii Russo, Brad Bird, Christopher McQuarrie, Etan Cohen si Gary Ross. Printre filmele noului an se numara Ocean's Eight, Mission Impossible 6, Bumblebee, Robin Hood, Tomb…

- Gruparea din Miroslava a terminat bine prima parte a sezonului din eșalonul secund. Cu precadere rezultate inregistrate dupa instalarea lui Adrian Kereszi pe banca tehnica au adus o vacanța liniștita la echipa ieșeana. Programul de pregatire a returui cuprinde și un cantonament centralizat care se va…

- Muzica s-a schimbat foarte mult in ultimii ani, insa parca tot pe piesele astea vechi romanești ieșeau cele mai cool petreceri. Hai sa reascultam melodiile pe care ne distram prin 2000. Simplu – Oare stii (2002) N&D – Vino la mine (1999) 3REI SUD EST – Amintirile (1999) Activ – Doar cu tine (2004) Vank...…

- Cei de la BBC spun ca ”River” ar putea sa o detroneze pe ”Perfect” in topul celor mai ascultate piese de Craciun de anul asta. Cert e ca ”River” e new entry in topuri și suntem foooooarte curioși ce urmeaza sa se intample cu ea. O colaborare fresh intre doi titani ai muzicii: Eminem și... View Article

- In weekend am avut petrecere ”in familie”, așa cum ne place noua sa spunem. Sambata, 16 decembrie, clubul BOA din București a fost plin de prieteni la petrecerea Virgin Radio Live, unde am dansat alaturi de voi pe muzica mixata de Feder, Alex Parker, Cristi Stanciu și Marc Rayen. A fost episodul 2 din…

- Atunci cand Prințul Harry și Meghan Markle se vor casatori la Palatul Windsor, in mai 2018, va exista cel puțin un membru din familia fostei actrițe care nu va fi invitat: Samantha, sora vitrega a lui Meghan. Samantha Markle, cunoscuta și cu numele de Samantha Grant, este mai mare cu 17 ani decat Meghan. …

- Raportul arata ca militantii Statului Islamic folosesc armament fabricat in tari precum Romania, Ungaria, Bulgaria si Germania. Singurul producator mai mare de armament de la care se aprovizioneaza gruparea jihadista este China. Raportul de 200 de pagini ofera cel mai cuprinzator studiu verificat…

- Pe principiul ”un eșec nu trebuie sa fie o cauza pierduta”, președintele Donald Trump a semnat o directiva prin care astronautii americani vor fi trimisi din nou pe Luna si chiar pe Marte. Informația a fost data publicitații de purtatorul de cuvant al Casei Albe, Hogan Gidley. NASA are astfel ocazia…