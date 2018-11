Stiri pe aceeasi tema

- Clipe de panica in avionul in care se afla Prima Doamna a Statelor Unite ale Americii. Pilotii au fost nevoiti sa intoarca aeronava la sol, scrie rtv.ro.Un avion in care se afla Prima Doamna a Statelor Unite, Melania Trump, a fost nevoit sa sa se intoarca la baza, dupa ce pilotii au simtit miros de…

- In luna iunie, Melania Trump ținea primele pagini ale ziarelor. Prima Doamna a Americii a vizitat copiii imigranți desparțiți de parinți la granița cu Mexicul purtand o jacheta cu un mesaj controversat: „Mie chiar nu imi pas, ție?”. Intr-un interviu acordat ABC, fostul model de origine slovena a recunoscut…

- Prima Doamna a Statelor Unite ale Americii, Melania Trump a dezvaluit ca uneori ii confisca telefonul sotului sau ca sa-l tina departe de Twitter, deoarece nu intotdeauna este de accord cu ceea ce posteaza presedintele. „Nu sunt intotdeauna de acord cu ceea ce face si ii spun asta” Melania Trump, a…

- Dupa ce a oferit ursuleti de plus copiilor din Ghana si era sa fie darmata de un pui de elefant in Kenya, Prima Doamna a Americii a sosit la Nairobi afisand o vestimentatie deloc pe placul africanilor. Melania Trump a participat la un safari in parcul national din Nairobi imbracata fix precum colonialistii…

- Melania Trump in varsta de 48 de ani si Donald Trump, de 72 de ani sunt casatoriti din 2005. Pe seama cuplului au fost facute multe speculatii. Acum, o carte scrisa de Bob Woodward despre cuplul prezidential dezvaluie secretul: "Este dragoste sincera".

- Melania Trump, Prima Doamna a Statelor Unite ale Americii, s-a exprimat luni impotriva hartuirii pe internet, una dintre prioritatile sale, in timp ce sotul ei, Donald Trump, si-a inceput ziua cu salva obisnuita de postari acerbe pe Twitter. Ea a facut o referire și la rețelele de socializare.