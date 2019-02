Stiri pe aceeasi tema

- BERBEC 21.03-20.04: Vi se intampla ceva diferit decat ati anticipat si va poate atrage interesul pentru viitor. Poate fi vorba de ceva cu totul nou sau poate avea legatura cu lucruri ce s-au intamplat in viata dumneavoastra in ultimii ani. TAUR 21.04-21.05: In aceste zile se pare ca aveti…

- Daca placerea de a conduce mereu mașina proprie nu poate fi substituita de nicio varianta alternativa, oricat de tentanta ar parea ea; daca in drum spre aeroport sau de la aeroport vreți sa beneficiați mereu de confortul mașinii voastre; daca pur și simplu nu puteți sa renunțați la mașina personala…

- Modificarile legislative ale actualei puteri din Romania distrug pur si simplu statul de drept, iar guvernul este manevrat de persoane care au interese in zona penala, sustine deputatul USR de Constanta Stelian Ion. "Amnistia inseamna razboi total. Razboiul infractorilor contra oamenilor cinstiti, razboiul…

- Piata abunda in sampoane, balsamuri si masti, dar acestea nu functioneaza pentru toate tipurile de par. Dincolo de alegerea acestora, alimentatia sau instrumentele de styling sunt alti doi factori care duc la pierederea podoabei capilare.

- Gica Hagi a anuntat ca este gata sa renunte la cea de-a doua functie daca echipa nu va progresa pentru a se lupta cu sanse reale la titlu si in cupele europene! Hagi anunta ca e gata sa faca pasul spre alt club! FCSB - VIITORUL 2-0 in etapa a 19-a din LIGA 1. Hagi, invins de fostii elevi!…

- Fiecare dintre noi este diferit, iar acesta este un lucru complet normal. Ei bine, diferentele dintre noi nu sunt dictate doar de modul in care actionam in anumite situatii, ci si de obiceiurile zilnice pe care le avem fiecare dintre noi. Studiile arata ca felul in care oamenii se comporta in materie…

- A deveni deja o tradiție ca, in preajma sarbatorilor de iarna, Asociația Pro Bambini din Oradea sa organizeze Festivalul Național de Datini și Obiceiuri de Craciun și Anul Nou „Asta-i datina straveche”. Astfel, la finalul saptamanii colindatori din mai multe regiuni ale tarii vor veni la…

- Ministrul Finantelor a avut un dialog ireal, la Realitatea TV, cu Eli Roman, una dintre jurnalistele postului. Eugen Teodorovici a fost deranjat ca moderatoarea il intrerupea mereu cu intrebari și ii punea la indoiala veridicitatea declarațiilor. Ceea ce a ieșit, puteți citi mai jos.Teodorovici:…