Stiri pe aceeasi tema

- Oana Roman s-a aflat printre invitații prezenți la botezul fetiței lui Tavi Clonda și Gabriela Cristea, organizat vineri seara la un restaurant din nordul Capitalei. Insa, atunci cand a ajuns la locație, vedeta a avut parte de un șoc, așa ca a povestit totul pe contul de socializare. „V-am Spus ca nu…

- Gabriela Cristea si Tavi Clonda s-au casatorit religios in weekend. Vedeta a ales doua rochii pentru marele eveniment. Și Cristina Șișcanu, nașa celor doi, a atras privirile tuturor cu cele doua ținute pe care a ales sa le poarte.

- Oana Roman a postat un mesaj pe contul de socializare, alaturi de care a atașat o imagine, in care apare alaturi de soțul ei, Marius Elisei. Vedeta a anunțat ca sunt pregatiți de nunta, cel mai probabil de cea a lui Tavi și Gabriela Cristea, care se vor cununa religios astazi. Oana Roman a atras admirația…

- Cornelia Catanga trece prin momente grele. Cantareața de muzica de petrecere a ajuns de urgența la spital dupa ce a facut infarct. Cornelia Catanga, in varsta de 61 de ani, a suferit un stop cardio-respirator și se afla internata in Spitalul Floreasca din Capitala, relateaza Romania TV. In acest moment…

- Medicii au luat o noua decizie in ceea ce privește starea lui Mihai Constantinescu. De altfel, vedetele se mobilizeaza din nou pentru a dona sange și ii invita și pe alții sa recurga la acest gest.

- Starea de sanatate a lui Rica Raducanu evolueaza favorabil și primește tratament cu antibiotice dupa ce a fost operat de adenom de prostata la Spitalul Colentina din Capitala, medicii urmand sa-l externeze la inceputul saptamanii viitoare. Fostul portar al naționalei Romaniei și-a pastrat umorul.„Domnul…

- A trecut deja o luna de când Mihai Constantinescu este în spital, iar medicii nu sunt, din pacate, optimiști în privința evoluției starii de sanatate a artistului! Soția cântarețului, Simona Secrier, a fost chemata de urgența