- Mii de protestatari au ieșit din nou pe strazile din Hong Kong duminica, dupa ciocnirile violente cu Poliția care au avut loc cu o zi în urma, potrivit Euronews. Agenția oficiala de presa din China a scris ca Beijingul avertizeaza ca "nu va ramâne cu 'bratele încrucisate în…

- Marsul de protest urmeaza sa inceapa in cartierul Yuen Long din Hong Kong, unde protestatari antiguvernamentali au fost atacati de infractori in timp ce se indreptau spre casele lor weekendul trecut.Intr-o inregistrare video au aparut barbati purtand tricouri albe si masti lovind manifestantii…

- China a informat marti ca oficialii americani sunt responsabili de haosul si violentele din Hong Kong si a cerut SUA sa nu se mai amestece in afacerile interne ale orasului, informeaza news.ro.„Putem vedea ca oficialii americani se afla in spatele acestor incidente”, a informat purtatoarea…

- „Putem vedea ca oficialii americani se afla in spatele acestor incidente”, a informat purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe al Chinei, Hua Chunying. Ea facea referire la violentele de la protestele din ultimele saptamani care au fost declansate de activistii pro-democratie din cauza unui proiect…

- Actorul Simon Yam din Hong Kong a fost injunghiat sambata, in timpul unui eveniment organizat in China, potrivit presei oficiale chineze. O inregistrare video postata pe platforma media Weibo arata cum un barbat imbracat cu o vesta inchisa la culoare s-a urcat pe scena și l-a atacat pe actor cu un cuțit.…

- Protestatarii din Hong Kong au patruns luni in sediul Consiliului Legislativ, in ziua aniversarii intoarcerii orasului sub conducerea Chinei, in contextul unor proteste masive fata de o lege care ar permite extradarea infractorilor in China, informeaza Reuters.

- Mii de manifestanti s-au ciocnit cu fortele de ordine luni dimineata in Hong Kong, in ziua aniversarii intoarcerii orasului sub autoritatea Chinei, autoritatile pregatindu-se de noi proteste masive fata de o lege privind extradarea infractorilor in China, informeaza Reuters potrivit news.ro.Peste…

- Adjunctul ministrului chinez de Externe, Zhang Jung, a declarat ca țara sa „nu va permite” ca subiectul protestelor din Hong Kong sa fie discutat in cadrul summitului G20 de la Osaka, potrivit CNN, scrie Mediafax.Oficialul a adaugat ca in cadrul summitului G20 vor fi discutate aspecte legate…