O ţară a blocat accesul la mai multe reţele de socializare. Care a fost motivul Grupuri de crestini au atacat duminica magazine detinute de musulmani in orasul Chilaw, in nord-vest, ca reactie la un comentariu postat pe Facebook de un comerciant, a precizat politia. Fortele de securitate au tras in aer pentru a dispersa aici multimea, insa si alte orase au fost scena unor acte de violenta impotriva musulmanilor.



Sri Lanka se afla in tensiune dupa carnagiul din 21 aprilie, cand 258 de oameni au murit in atacuri ce au vizat trei biserici si trei hoteluri. Politia a precizat ca starea exceptionala care a fost impusa la Chilaw si in imprejurimi a fost ridicata luni.… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Grupuri de crestini au atacat duminica magazine detinute de musulmani in orasul Chilaw, in nord-vest, ca reactie la un comentariu postat pe Facebook de un comerciant, a precizat politia. Fortele de securitate au tras in aer pentru a dispersa aici multimea, insa si alte orase au fost scena unor acte…

- Politia din Sri Lanka a dat publicitatii miercuri numele a noua persoane care au comis atentatele sinucigase in duminica Pastelui catolic, la 21 aprilie, soldate cu 253 morti, si a anuntat ca bunurile autorilor acestor atentate vor fi confiscate, relateaza AFP. Purtatorul de cuvant al politiei, Ruwan…

- O explozie a fost auzita joi în localitatea Pugoda, aflata la 40 de kilometri de Colombo, capitala statului Sri Lanka, au informat autoritațile și rezidenții orașului, relateaza Mediafax, citând site-ul agenției Reuters. Poliția a informat ca investigheaza explozia, declanșata într-un…

- Politia din Sri Lanka a anuntat miercuri ca a procedat la o explozie controlata a unui scuter suspect parcat in apropiere de popularul cinematograf Savoy din capitala tarii, Colombo, relateaza agentia Reuters. Potrivit sursei, nu erau explozibili in vehicul. Masura politiei survine in contextul atentatelor…

- Autoritatile din Sri Lanka anunta ca 290 de persoane au murit si cel putin 500 au fost ranite in urma exploziilor care au vizat cinci hoteluri si trei biserici din orasele Colombo, Negombo si Batticaloa, potrivit BBC. Potrivit autoritatilor locale, 24 de persoane au fost arestate pana acum in acest…

- Autoritațile din Sri Lanka au fost avertizate cu doua saptamâni înaintea atacurilor din timpul Paștelui Catolic și aveau numele suspecților, a declarat purtatorul de cuvânt al guvernului Rajitha Senaratne, citat de Guardian.”Pe 14 aprilie, cu 14 zile înaintea incidentelor,…

- Scoli si universitati raman inchise, iar bursa de marfuri si-a suspendat activitatea ca masura de siguranta dupa atacurile cu bomba care au avut loc de Pastele catolicilor. Pe masura de ancheta a avansat, au aparut noi dovezi ca cel putin trei atentate au fost comise de atacatori sinucigasi.…

- Autoritațile din Sri Lanka anunța ca 290 de persoane au murit și cel puțin 500 au fost ranite in urma exploziilor care au vizat cinci hoteluri și trei biserici din orasele Colombo, Negombo si Batticaloa, potrivit BBC, conform Mediafax.Potrivit autoritaților locale, 24 de persoane au fost arestate…